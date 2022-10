Ruşii, de râsul ucrainenilor pe Internet. În cazul unui tanc lovit, soldatul îşi abandonează comandantul

Un videoclip a stârnit ironia multora, mai ales la Kiev. Atât de mult încât Ministerul Ucrainean al Apărării l-a distribuit pe profilul său de Twitter cu o legendă sarcastică: „Nu lăsăm pe niciunul dintre oamenii noştri în urmă este unul dintre cele mai cunoscute sloganuri ale propagandei ruse”.

În videoclipul în cauză, un tanc al Moscovei este văzut mergând de-a lungul unui drum, în Donbass, după ce a fost probabil lovit de o rachetă antitanc.

Este în flăcări, dar nu a fost complet distrus. După câţiva metri, tancul se opreşte şi din el iese un soldat care, cu viteză maximă, fuge cât mai departe de tanc, abandonându-şi comandantul.

