Săptămâna Modei Ucrainene revine la Kiev cu 57 de branduri naționale

Podiumul ucrainean revine la Kiev. În perioada 4–8 septembrie, Ukrainian Fashion Week (UFW) va reuni 57 de branduri naționale care își vor prezenta colecțiile pentru femei și bărbați, primăvară-vară 2026, prin defilări, prezentări și un salon profesional care urmărește relansarea comenzilor internaționale.

Revenirea la Kiev, în continuare sub amenințarea atacurilor rusești, transformă această săptămână a modei într-un gest de rezistență care depășește esteticul și se aliniază diplomației culturale a țării, informează modaes.com.

„Moda, la fel ca întreaga cultură, are acum misiunea de a proteja identitatea noastră”, a declarat Iryna Danylevska, fondatoarea și CEO-ul UFW. Ediția de primăvară-vară 2026 va fi cea de-a 28-a a platformei înființate în 1997 pentru a descoperi talente și a construi un ecosistem profesional.

De la izbucnirea războiului, în februarie 2022, UFW a devenit o portavoce internațională, organizând prezentări la Paris, Londra și New York. După doi ani în care s-a desfășurat în afara granițelor, săptămâna modei revine la sediul său natural, în centrul Kievului. Potrivit organizatorilor, moda a devenit „un instrument esențial pentru securitatea națională”, contribuind la conservarea identității ucrainene.

Deschiderea simbolică la Muzeul Național de Artă Bohdan din Kiev

Evenimentul se va desfășura pe parcursul a cinci zile, în mai multe locații, combinând podiumul tradițional cu expoziții și performance-uri artistice. Deși calendarul oficial va fi anunțat în august, se cunosc deja nume importante precum Frolov, Gunia Project, Gasanova, Nadya Dzyak, TG Botanical, The Coat by Katya Silchenko, J’amemme și Viktoranisimov.

În plin conflict, industria textilă se confruntă cu restricții de producție, relocări forțate și scăderi ale consumului intern. Cu toate acestea, exporturile și comerțul electronic rămân principalele canale de supraviețuire. Programul săptămânii întărește discursul identitar prin conexiunea tot mai strânsă dintre modă și artele vizuale.

Deschiderea simbolică va avea loc la Muzeul Național de Artă Bohdan și Varvara Khanenko, cu finala concursului pentru tineri designeri Look into the Future, ediția a XXVI-a. Colecțiile prezentate vor dialoga cu lucrările din colecția muzeului – o alegere simbolică, având în vedere că instituția a fost afectată de bombardamentele din 2022 și este acum un simbol al protejării patrimoniului cultural ucrainean.

Continuă programul Faces of Heroes

Programul artistic se va desfășura pe patru direcții tematice, îmbinând performance-ul cu defilările de modă, pictura și expoziția. Dimensiunea solidară va fi, de asemenea, esențială: UFW include inițiative caritabile în fiecare ediție. În acest an, continuă programul Faces of Heroes, care finanțează intervenții chirurgicale reconstructive pentru veteranii răniți în război. O parte din veniturile din bilete și sponsorizări va fi direcționată către spitale și programe de reabilitare.

Evenimentul se va încheia în 8 septembrie cu o conferință de business găzduită de magazinul universal Tsum Kiev, organizată împreună cu agenția de consultanță White Rabbit. Conferința va aborda provocările operării într-o economie de război: lipsa materiilor prime, relocarea fabricilor, piețe de desfacere alternative și strategii de comunicare în criză.

Scopul este elaborarea unei foi de parcurs pentru următoarele 12 luni, cu obiective precum păstrarea locurilor de muncă – industria textilă ucraineană angajează peste 10.000 de profesioniști – și menținerea lanțurilor de aprovizionare. Programul destinat cumpărătorilor internaționali, lansat în edițiile anterioare, va fi menținut pentru a facilita contractele comerciale și vizibilitatea la nivel global.