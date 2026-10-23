Șapte persoane au fost ucise într-un atac armat la o biserică din Iordania. 40 de răniți, în timpul unei înmormântări

Autoritățile au descris atacul drept un act terorist comis de extremiști, într-un incident rar care vizează minoritatea creștină din țară, relatează Reuters.

Abdallah al-Maaytah, șeful Direcției de Securitate Publică din Iordania, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că majoritatea persoanelor rănite în atacul de la Biserica Hamoud se aflau încă sub îngrijire medicală. Ministrul Sănătății a anunțat că 40 de persoane au fost rănite.

Autoritățile au precizat că operațiunea de căutare a atacatorilor era în desfășurare. Ministrul de Interne, Mazin Al Farrayeh, a declarat că atacul a fost comis de „extremiști”, însă a avertizat că este prea devreme pentru a stabili dacă aceștia aveau legături cu organizații cunoscute din Iordania sau din străinătate.

Până la momentul relatării, nicio grupare nu revendicase atacul.

Atacul armat din Iordania, surprins de camerele de supraveghere

Postul de televiziune Al-Mamlaka, deținut de statul iordanian, a difuzat o înregistrare care pare să provină de la o cameră de supraveghere instalată în apropierea bisericii.

Imaginile arată trei persoane care trag cu armele de pe trotuar, după care se adăpostesc în spatele unor copaci și al unui zid de mici dimensiuni. Ulterior, atacatorii aleargă spre intrarea în biserică.

Reuters a verificat înregistrarea prin raportare la calea de acces și la zidul din jurul lăcașului de cult, precum și la alte detalii.

Khaled Burqan, care participa la înmormântare, a declarat pentru Al-Mamlaka că în biserică se aflau zeci de persoane, iar atacatorii au tras asupra lor timp de câteva minute.

Un alt martor, Ihab Ammareen, a povestit că a văzut persoane pline de sânge prăbușindu-se la pământ după atac.

„Oamenii plângeau, țipau, urlau — este greu de descris”, a spus acesta.

Imaginile filmate de Reuters după atac au surprins urme de sânge pe podea, în apropierea intrării în biserică, unde erau desfășurate forțe de securitate.

Regele Iordaniei promite o reacție dură după atacul de la Karak

Regele Abdullah al Iordaniei a vizitat orașul Karak la câteva ore după atac și a promis că responsabilii vor fi pedepsiți cu fermitate.

„Atacul terorist împotriva orașului Karak va fi întâmpinat cu cea mai dură ripostă. Cei care se amăgesc crezând că îi pot dezbina pe iordanieni cu gloanțele lor nu au nicio șansă în fața unității noastre”, a transmis monarhul într-un comunicat.

Prim-ministrul Jafar Hassan a condamnat, la rândul său, atacul într-un mesaj publicat pe platforma X, afirmând că violența este rezultatul unei ideologii teroriste și al extremismului.

„Nu vom permite societății să meargă pe acest drum”, a transmis șeful guvernului iordanian.

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a condamnat violențele și a declarat că atacurile împotriva civililor și a lăcașurilor de cult sunt inacceptabile.

Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU, a descris incidentul drept un atac brutal și abominabil asupra unui lăcaș de cult.

Iordania, o țară relativ stabilă, vizată rar de asemenea atacuri

Atacurile de acest fel sunt rare în Iordania, un aliat al Statelor Unite în regiune. Autoritățile susțin însă că, în ultimii ani, au dejucat în repetate rânduri tentative de atacuri ale militanților islamiști.

Creștinii reprezintă o minoritate a populației iordaniene. Țara găzduiește mai multe situri biblice care atrag pelerini creștini din întreaga lume.

După atac, persoane adunate la un spital din Karak pentru a-i sprijini pe răniți și-au exprimat șocul și au cerut autorităților să investigheze originile ideologiilor extremiste.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi i-a lăsat pe oameni fără cuvinte. Singurul nostru reproș față de stat este că trebuie să investigheze aceste idei întunecate — de unde provin și cum ajung în mințile copiilor noștri”, a declarat Hani Al-Mbaydeen.

Iordania s-a numărat printre aliații SUA din regiune afectați de atacuri iraniene în acest an, după ce Statele Unite și Israelul au lansat lovituri împotriva Iranului în februarie.