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Schimbări importante la sistemul de pensii din Germania. Reforma care îi poate interesa și pe românii stabiliți acolo

Guvernul Germaniei pregătește o reformă amplă a sistemului public de pensii, bazată pe un pachet de 30 de măsuri.
Schimbări importante la sistemul de pensii din Germania. Reforma care îi poate interesa și pe românii stabiliți acolo
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: Mediafax Foto/Sebastian Tataru
Oana Antipa
23 iun. 2026, 08:45, Știri externe
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Propunerile au fost elaborate de o comisie formată din experți și reprezentanți politici și au stârnit deja reacții contradictorii, relatează Deutsche Welle.

Potrivit informațiilor apărute în presa germană, raportul oficial urmează să fie publicat astăzi. Executivul de la Berlin intenționează să adopte ulterior un proiect de lege inspirat din recomandările comisiei.

Cancelarul Friedrich Merz a declarat că schimbările sunt necesare pentru menținerea sustenabilității sistemului de pensii. Ministrul Muncii, Bärbel Bas, a susținut la rândul său că reforma urmărește protejarea generațiilor viitoare și reducerea pensionărilor anticipate.

Vârsta de pensionare ar urma să fie legată de speranța de viață

Cea mai discutată propunere prevede corelarea vârstei legale de pensionare cu evoluția speranței de viață. Potrivit calculelor comisiei, pragul ar putea ajunge la 67,5 ani în 2041 și la 68 de ani în 2051.

Pe termen foarte lung, vârsta de pensionare ar putea crește până la 70 de ani, în jurul anului 2091. Susținătorii măsurii afirmă că aceasta reflectă schimbările demografice și creșterea duratei medii de viață.

Reprezentanții stângii critică însă propunerea. Ei consideră că pensionarea ar trebui stabilită și în funcție de anii contribuiți la sistem.

Pensionarea anticipată ar deveni mai dificilă

Comisia recomandă eliminarea posibilității de pensionare la 63 de ani fără reducerea pensiei. În prezent, această opțiune este disponibilă pentru persoanele care au contribuit timp de 45 de ani.

În plus, persoanele care aleg pensionarea anticipată ar putea suporta reduceri mai mari ale beneficiilor. Sindicatele avertizează că măsura va afecta angajații din industriile cu muncă fizică solicitantă.

Specialiștii în domeniul pensiilor apreciază că modificările sunt dificile, dar necesare pentru echilibrul financiar al sistemului.

O parte din contribuții ar urma să fie investite pe piețele financiare

Reforma propune și investirea unei părți din contribuțiile la pensii pe piețele de capital. Procentul ar urma să pornească de la 0,5% și să crească treptat până la 2%.

Modelul este inspirat din sistemul aplicat în Suedia. Autorii reformei susțin că această soluție poate diversifica sursele de finanțare ale pensiilor.

Comisia propune și modificarea regimului aplicabil funcționarilor publici. Numărul persoanelor care vor beneficia de statutul de funcționar ar putea fi redus. Totodată, nivelul pensiilor acestora ar urma să fie apropiat de cel din sistemul public.

Pachetul de reforme este analizat în contextul presiunii exercitate de îmbătrânirea populației. În prezent, peste 21 de milioane de persoane primesc pensii din sistemul public german. Dacă va fi adoptată, reforma va produce efecte inclusiv pentru numeroșii români care lucrează și contribuie la sistemul de pensii din Germania.

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