Schimbări majore la conducerea Boeing: CEO-ul Calhoun şi preşedintele Kellner pleacă

Directorul general Dave Calhoun va părăsi compania la sfârşitul anului 2024, în timp ce preşedintele Larry Kellner nu va candida pentru realegere, a precizat Boeing într-un comunicat citat de Bloomberg.

De asemenea, Stan Deal, care conduce divizia de avioane comerciale a Boeing, se va retrage imediat.

Plecarea lui Calhoun are loc în condiţiile în care compania are o serie de probleme de producţie şi de control al calităţii în acest an, mai ales după ce unul dintre avioanele sale 737 MAX 9 a pierdut un panou în plin zbor, în ianuarie.

Steve Mollenkopf, fostul director executiv al Qualcomm şi membru al consiliului de administraţie al Boeing din 2020, îl va înlocui pe Kellner şi va conduce căutările companiei pentru următorul director executiv.

Într-o scrisoare adresată angajaţilor luni, Calhoun a declarat că incidentul de la Alaska Air "a fost un moment de cotitură pentru Boeing".

"Ochii lumii sunt aţintiţi asupra noastră", a adăugat Calhoun, "şi ştiu că vom depăşi acest moment ca o companie mai bună, bazându-ne pe toate învăţămintele acumulate în timp ce am lucrat împreună pentru a reconstrui Boeing în ultimii ani".

În scrisoarea sa, Calhoun a spus că a cântărit decizia de a demisiona de "ceva timp".

Calhoun a fost numit CEO al Boeing în ianuarie 2020, în timp ce compania se confrunta cu repercusiuni în urma prăbuşirii a două avioane 737 MAX - un zbor Lion Air în octombrie 2018 şi un zbor Ethiopia Airlines în martie 2019. Aceste prăbuşiri au dus împreună la moartea a 346 de persoane.