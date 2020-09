Şefa poliţiei din Atlanta a demisionat după ce un afro-american a fost împuşcat de agenţi | VIDEO

Şefa poliţiei din Atanta şi-a dat demisia, la mai puţin de o zi după ce poliţia a împuşcat fatal un bărbat de 27 de ani în afara unui restaurant de fast-food. Erika Shields a demisonat după 3 ani şi jumătate în care a condus poliţia din Atlanta.

Un ofiţer a fost dat afară în urma incidentului precum şi un alt angajat.

GBI released video that shows the moment Rayshard Brooks was shot and killed by an Atlanta Police officer at a Wendys on University Ave last night. Police say Brooks had taken an officer's taser and pointed it at the officer as he ran. pic.twitter.com/1G8fn03gFV

Primarul Keisha Lance Bottoms a anunţat sâmbătă că a acceptat demisia lui Erika Shields. În timpul unei conferinţe de presă, Bottoms a declarat că Shields a informat-o despre decizie. "Şeriful Shields s-a oferit să demisioneze ca şef de poliţie, pentru ca oraşul să poată avansa cu urgenţă în reconstruirea încrederii în întreaga noastră comunitate", a spus Bottoms.

Shields a declarat într-o declaraţie că decizia ei a fost luată "dintr-o dragoste profundă şi respectabilă" pentru oraşul ei. „Este timpul ca oraşul să avanseze şi să creeze încredere între forţele de ordine şi comunităţile pe care le servesc”, a spus ea.

Vineri noapte, în Atlanta, capitala statului Georgia, Rayshard Brooks, în vârstă de 27 de ani, a adormit în maşina sa pe calea de acces a unui restaurant fast-food drive-in.

Poliţia a sosit chemată de angajaţi dar Rayshard Brooks care se afla sub influenţa alcoolului a opus rezistenţă luând pistolul taser cu electroşoc al unui ofiţer şi a fugind

Ofiţerii l-au urmărit pe Brooks pe jos şi, în timpul urmăririi, Brooks s-a întors şi a îndreptat pistolul taser spre un agent, care şi-a utilizat arma rănindu-l". Ulteior, Brooks a murit la spital.

TRIGGER WARNING: #AtlantaShooting



27 year old Black man falls asleep in his car at Wendy's. They call the cops and they kill him.



Shooting someone in the back running away from you isn't only unlawful but it's cowardly.



Notice 2 of them couldn't even arrest him? Theyre weak AF pic.twitter.com/DSLuTzZqMf