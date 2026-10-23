Șeful armatei din Noua Zeelandă demisionează din cauza unei „relații necorespunzătoare”

„Demisia se datorează unor motive personale și are la bază erori de judecată pe care le-am comis în trecut, pentru care îmi asum responsabilitatea”, a declarat mareșalul aerian Tony Davies, citat de AFP.

„Erorile de judecată au fost contrare valorilor Forțelor de Apărare”, a adăugat el.

Acesta a precizat că motivul ce stă la baza plecării sale ar fi o „relație inadecvată” avută în timp ce ocupa funcția de comandă a unei unități, însă nu a oferit mai multe detalii.

„Aceste aspecte se referă la o relație inadecvată pe care am avut-o în timp ce ocupam o funcție de comandă a unei unități și regret că nu am dezvăluit acest lucru atunci când am avut ocazia să o fac”, a precizat Tony Davies, mareșal al aerului.

El a solicitat respectarea vieții private și a afirmat că, în acest moment, se concentrează asupra familiei sale, a precizat armata.

Cazul a fost trimis către un organism independent de supraveghere, au informat reprezentanții armatei.

Ministrul Apărării din Noua Zeelandă, Paul Goldsmith, a afirmat că circumstanțele legate de demisie vor constitui o „mare dezamăgire” pentru mulți membri ai forțelor armate.

„Motivele care stau la baza deciziei sale țin de chestiuni de integritate, pe care nu le-a dezvăluit anterior”, a declarat Goldsmith.

„Amândoi suntem de acord că poziția sa nu mai este sustenabilă”, a continuat acesta.

Forța de Apărare a Noii Zeelande a refuzat să ofere detalii suplimentare în urma solicitării AFP pentru comentarii.

Fost șef al forțelor aeriene, Davies a fost numit șef al armatei din Noua Zeelandă în 2024.