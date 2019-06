Simbolul prieteniei dintre Donald Trump şi Emmanuel Macron s-a uscat: Ce s-a întâmplat cu stejarul adus la Casa Albă dintr-o pădure din Franţa

Stejarul a fost plantat de cei doi în curtea Casei Albe, dar a fost scos ulterior pentru a fi pus în carantină, procedură prin care trec toate organismele vii importate în Statele Unite.

„Acum 100 de ani, soldaţii americani au luptat în Franţa, în Belleau, pentru a ne apăra libertatea. Acest stejar (cadoul meu pentru Donald Trump) va fi o amintire a vizitei mele la Casa Albă şi a legăturii dintre noi”, a transmis Emmanuel Macron în aprilie 2018, în timpul vizitei în SUA.

100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN