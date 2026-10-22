Site-uri guvernamentale din Europa, închise după descoperirea unor vulnerabilități cu ajutorul AI. Servicii publice și spitale, afectate

Autoritățile din mai multe țări au suspendat preventiv servicii online, în timp ce experții avertizează că atacatorii încearcă deja să exploateze problemele de securitate, relatează Reuters. Măsurile au afectat instituții publice, spitale, platforme educaționale și alte servicii online din Europa. Vulnerabilitățile au fost identificate în PHP, limbaj de programare utilizat pe scară largă pentru funcționarea site-urilor și aplicațiilor web.

Site-uri guvernamentale și spitale, scoase temporar offline

În Olanda, autoritățile au suspendat preventiv accesul la mai multe platforme, inclusiv Overheid.nl, portalul serviciilor guvernamentale, și MijnOverheid.nl, destinat comunicării dintre cetățeni și administrație. Printre organizațiile afectate s-au numărat Portul Rotterdam, federația națională de fotbal, mai multe partide politice și spitale.

În Franța, Ministerul de Interne a anunțat închiderea temporară a site-urilor prefecturilor, în așteptarea actualizărilor de securitate. Finlanda a suspendat preventiv servicii online guvernamentale, iar Germania a dezactivat mai multe site-uri federale.

În Belgia, Ministerul de Externe și-a întrerupt temporar serviciile web, în timp ce autoritățile din Cehia au luat măsuri similare. Fundația Wikimedia, care administrează Wikipedia, a anunțat suspendarea preventivă a unor sisteme până la instalarea remedierilor. Internet Archive a fost, de asemenea, indisponibil temporar. Autoritățile au subliniat că închiderea preventivă a site-urilor nu înseamnă automat că acestea au fost compromise de hackeri.

Vulnerabilități vechi, descoperite cu inteligența artificială

Problemele de securitate au fost identificate independent de cercetători ai companiilor Calif și Wiz, care au utilizat instrumente bazate pe inteligență artificială, inclusiv modele dezvoltate de Google și OpenAI. Potrivit Wiz, vulnerabilitățile existau în codul PHP de mai bine de un deceniu, dar exploatarea lor ar fi fost extrem de dificilă prin metode tradiționale.

Cele două probleme, evaluate la 9,2 din 10 ca gravitate, pot permite executarea de cod malițios de la distanță, fără autentificare, pe serverele vulnerabile. Compania de securitate Cloudflare a raportat apariția unor tentative de atac, iar Amazon a anunțat că detectase o încercare de exploatare încă din 17 octombrie, înaintea dezvăluirii publice.

Actualizările au fost lansate. Experții avertizează asupra riscului de atacuri

Dezvoltatorii PHP au publicat miercuri remedierile de securitate și au recomandat instalarea lor imediată. CERT-EU, echipa de răspuns la incidente cibernetice a instituțiilor Uniunii Europene, a recomandat suspendarea temporară a sistemelor vulnerabile atunci când actualizarea nu poate fi aplicată rapid.

Potrivit companiei Censys, aproximativ 1,5 milioane dintre cele 2,6 milioane de servere identificate ca utilizând PHP raportau versiuni pentru care nu exista o remediere disponibilă. Specialiștii avertizează că publicarea detaliilor tehnice și utilizarea inteligenței artificiale pot accelera dezvoltarea atacurilor împotriva serverelor care rămân neactualizate.