Sondaj KIIS. 90% dintre ucraineni vor ca disputele istorice cu Polonia să nu fie implicate în politică

Un nou sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) arată că 90% dintre ucraineni susțin ca disputele istorice cu Polonia să fie scoase din zona politică și rezolvate într-un mod pragmatic, fără confruntare. Cercetarea a fost făcută în perioada 17-23 iunie 2026.

Potrivit datelor, majoritatea respondenților preferă fie o abordare de tip „acord-dezacord” între state, fie discuții conduse de istorici, dar ei exclud negocierile politice, scrie Kyiv Post.

„Un total de 90% dintre ucraineni se străduiesc pentru o interacțiune constructivă cu Polonia”, a declarat KIIS. „O majoritate (57%) consideră că fiecare națiune ar putea avea propriii eroi, în timp ce 33% susțin comisiile mixte ale istoricilor ca fiind calea de urmat.”, a explicat KIIS.

Cercetătorii spun că această poziție de rezolvare este stabilă în aproape toate regiunile Ucrainei, iar doar o mică parte a populației susține politizarea conflictelor istorice.

Relația cu Polonia rămâne stabilă, dar cu schimbări în timp

Sondajul KIIS a analizat și așa-numita „distanță socială” față de polonezi, pe o scară de la 1 la 7. În 2025, aceasta era de 4,1, ceea ce arată o relație în general neutră, dar fără apropiere puternică.

Institutul scrie că percepțiile s-au schimbat semnificativ după invazia Rusiei din 2022. Atunci, sprijinul Poloniei pentru Ucraina a crescut, iar distanța socială a scăzut la 2,9-3,0, adică un nivel de apropiere mult mai mare.

Ulterior, nivelul a crescut din nou, ajungând la 4,0 în 2024 și 4,1 în 2025, ceea ce KIIS descrie drept o „normalizare”, ce a fost influențată și de tensiunile geopolitice, inclusiv blocaje la frontiera poloneză apărute la final de 2023.

Schimbări mari în percepția OUN-UPA

Un alt rezultat care merită să fie observat vizează modul în care ucrainenii privesc Organizația Naționaliștilor Ucraineni (OUN) și Armata Insurgentă Ucraineană (UPA).

Dacă în 2013 aproape jumătate dintre respondenți aveau o opinie negativă, în 2025 doar 8% mai păstrează această poziție.

În același timp, 37% au o opinie pozitivă, iar aproximativ jumătate spun că nu știu cum să evalueze aceste organizații. KIIS explică această situație prin schimbările apărute după 2022 și prin lipsa unui consens în societate asupra istoriei din perioada războiului.

Contextul tensiunilor Ucraina–Polonia

Rezultatele vin pe fondul problemelor dintre Kiev și Varșovia, după decizia președintelui polonez Karol Nawrocki de a retrage o distincție acordată anterior președintelui ucrainean.

Acest lucru s-a întâmplat în urma controverselor legate de numirea unei unități militare cu titlul de „Eroii UPA”.

În Ucraina, UPA este văzută de mulți ca parte a luptei pentru independență, în timp ce în Polonia este asociată cu crime împotriva civililor în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Karol Nawrocki a susținut că decizia nu vizează poporul ucrainean și nu schimbă sprijinul Poloniei pentru Ucraina, însă reacțiile au fost destul de puternice la Kiev.

Volodimir Zelenski a returnat distincția, iar mai mulți oficiali ucraineni au anunțat gesturi similare.

„Dacă se consideră că acest simbol special poate rămâne la Ecaterina a II-a, Benito Mussolini și Gerhard Schroeder, atunci noi, în Ucraina, nu vom contesta acest lucru”, a scris Zelenski pe Telegram, însoțind mesajul cu o imagine a distincției returnate.