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SpaceX pregătește un nou serviciu revoluționar: livrarea mărfurilor prin spațiu cu ajutorul rachetelor

Compania lui Elon Musk testează Starfall, un sistem care ar putea transporta încărcături între continente în doar câteva ore. Dacă proiectul va deveni operațional, SpaceX ar putea intra pe o piață complet nouă, dincolo de lansările spațiale și internetul prin satelit.
SpaceX pregătește un nou serviciu revoluționar: livrarea mărfurilor prin spațiu cu ajutorul rachetelor
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Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
25 iun. 2026, 08:27, Știri externe
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SpaceX a făcut un nou pas în extinderea activităților sale, testând un sistem experimental denumit Starfall, conceput pentru transportul rapid al mărfurilor dintr-o parte în alta a lumii folosind rachete reutilizabile. Lansarea de test a avut loc marți, de la baza Cape Canaveral din Florida, cu ajutorul unei rachete Falcon 9, arată Il Post.

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Spacex Starfall. Sursa foto: X

Deși compania nu a oferit detalii despre rezultatele misiunii, documentele depuse la autoritățile americane arată că Starfall este gândit pentru livrarea rapidă a unor încărcături critice prin spațiu. Capsula, cu o masă de aproximativ două tone, poate transporta până la o tonă de materiale și este proiectată să reintre în atmosferă și să amerizeze cu ajutorul parașutelor.

Un proiect cu potențial militar și comercial

Potrivit documentației depuse la Federal Aviation Administration (FAA), sistemul este destinat transportului „punct la punct al încărcăturilor critice într-un timp foarte scurt”. Conceptul este urmărit de mai mulți ani și de Departamentul Apărării al SUA, care analizează soluții pentru deplasarea rapidă a echipamentelor oriunde pe glob.

Spacex Starfall. Sursa foto: X/FAA

Pe termen lung, Starfall ar putea avea și utilizări comerciale. Una dintre variantele analizate este recuperarea pe Pământ a produselor fabricate în condiții de microgravitație, precum fibre optice ultra-pure sau materiale speciale imposibil de realizat în aceleași condiții la sol.

SpaceX își extinde imperiul tehnologic

Proiectul vine într-un moment în care SpaceX își diversifică rapid activitățile. Compania operează deja serviciul de internet prin satelit Starlink, dezvoltă centre de date orbitale dedicate inteligenței artificiale și continuă programul Starship pentru transporturi spațiale de mare capacitate. Succesul Falcon 9, primul lansator reutilizabil utilizat la scară largă, a permis reducerea costurilor și transformarea SpaceX în liderul industriei spațiale. Numai anul trecut compania a efectuat 165 de lansări și operează cea mai mare constelație de sateliți de comunicații din lume, cu aproximativ 10.000 de sateliți.

Costurile rămân marea necunoscută

Specialiștii atrag însă atenția că viabilitatea economică a proiectului rămâne de demonstrat. Costurile lansărilor, recuperarea capsulelor și existența unei piețe suficiente pentru astfel de transporturi sunt încă întrebări fără răspuns.

Totuși, SpaceX are un istoric de proiecte considerate inițial prea scumpe sau imposibil de realizat, care ulterior au schimbat industria aerospațială. Dacă Starfall va deveni operațional, compania lui Elon Musk ar putea deschide un nou segment al economiei spațiale și și-ar consolida poziția dominantă într-un domeniu strategic, în care concurenți precum Blue Origin încearcă încă să recupereze diferența.

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