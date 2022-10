Un număr necunoscut de statui sculptate în piatră au fost afectate de incendiu, a declarat subsecretarul pentru patrimoniu cultural din Chile.

Insula Paştelui are aproape 1.000 de megaliţi, cunoscuţi sub numele de moai. Aceştia au capete supradimensionate şi, în general, au o înălţime de aproximativ 4 metri. Ele au fost sculptate de un trib polinezian în urmă cu peste 500 de ani.

Incendiul, care a izbucnit luni, a afectat „aproape 60 de hectare", a scris, pe Twitter, Carolina Perez Dattari, oficialul responsabil cu patrimoniul cultural. Zona afectată se află în jurul vulcanului Rano Raraku din Insula Paştelui care face parte din patrimoniul mondial UNESCO.

Insula Paştelui se află la 3.500 kilometri în largul coastelor chiliene. Aceasta se bazează pe turism şi s-a redeschis în urmă cu doar trei luni, după ce a fost închisă în timpul pandemiei COVID-19. Din cauza incendiului, situl a fost închis din nou, în timp ce o echipă de conservare examinează amploarea pagubelor.

Primarul insulei, Pedro Edmunds, a declarat presei locale că „pagubele provocate de incendiu nu pot fi reparate". Directorul comunităţii Ma'u Henua, care are grijă de parcul naţional, a descris şi el paguba ca fiind „ireparabilă".

„Moai-urile sunt complet carbonizate", a anunţat Ariki Tepano pe reţelele de socializare.

Pe Insula Paştelui se află aproximativ 1.000 de statui şi sculpturi uriaşe din piatră. Cele mai mari dintre ele cântăresc 74 de tone şi au o înălţime de 10 metri. Figurile au fost sculptate de populaţia autohtonă Rapa Nui între anii 1400 şi 1650 şi au fost amplasate astfel încât să formeze un inel în jurul insulei, cu faţa spre interior.

Cunoscute mai ales pentru ochii lor adânciţi şi urechile lungi, ele poartă, de asemenea, pălării impresionante de mai multe tone, realizate dintr-un alt tip de rocă. Membrii Rapa Nui se rugau la statuile care întruchipau, în viziunea lor, spiritele unor strămoşi importanţi.

