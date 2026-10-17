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Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Șeful armatei iraniene: „Până când drepturile Iranului vor fi respectate”

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz va rămâne restricționat până când „drepturile poporului iranian vor fi respectate”, a declarat șeful armatei iraniene, generalul-maior Amir Hatami. El a avertizat că orice nou atac asupra infrastructurii Iranului va atrage represalii care vor provoca daune de câteva ori mai mari.
Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Șeful armatei iraniene: „Până când drepturile Iranului vor fi respectate”
Sursa foto: Anadolu/Hepta
Maria Miron
17 oct. 2026, 04:50, Știri externe
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Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz la începutul războiului și va menține restricțiile până când Statele Unite și Israelul vor respecta drepturile poporului iranian, a declarat șeful armatei iraniene, Amir Hatami, la încheierea Festivalului Național I’tikaf, un eveniment religios islamic, organizat la Academia Militară din Teheran.

„Strâmtoarea a fost închisă de la începutul războiului și va rămâne astfel până când inamicul va respecta drepturile națiunii iraniene”, a declarat Hatami, citat vineri de Fars News.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, puternic restricționat

Strâmtoarea se află sub supravegherea armatei iraniene și a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). Marina IRGC controlează partea de vest a strâmtorii, în timp ce Marina armatei iraniene supraveghează partea de est și Marea Omanului.

Potrivit oficialului iranian, traficul maritim prin această cale navigabilă este acum „puternic restricționat”, iar Iranul „a reacționat decisiv față de navele despre care considera că încalcă restricțiile impuse”. Hatami a subliniat că poziția geografică a Iranului și controlul asupra acestei rute maritime strategice sunt elemente de putere pentru Iran.

Iranul amenință cu represalii mai puternice în cazul unor noi atacuri

Hatami a avertizat că orice nou atac asupra infrastructurii Iranului va atrage un răspuns mult mai puternic.

„Orice astfel de amenințare va fi întâmpinată cu un răspuns care va provoca daune de câteva ori mai mari infrastructurii și intereselor adversarului, regimului israelian și celor care cooperează cu acesta”, a declarat șeful armatei iraniene.

El a susținut că adversarii Iranului „nu și-au atins obiectivele militare și strategice” și că armata iraniană a folosit perioada în care luptele s-au redus pentru a repara pagubele și a-și îmbunătăți pregătirea militară.

Petrolul, aproape de 110 dolari pe baril

Războiul și restricțiile impuse în Strâmtoarea Ormuz au contribuit la scumpirea petrolului și au pus în pericol aprovizionarea piețelor internaționale.

Vineri, petrolul Brent, referința internațională pentru prețul țițeiului, a urcat cu 3,7%, până la aproape 110 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni. Agenția Internațională a Energiei avertizează că noile atacuri și costurile ridicate ale transportului maritim amenință revenirea exporturilor de petrol din regiune.

Efectele se resimt dincolo de piața energiei. Petrolul mai scump duce la creșterea prețurilor carburanților și a costurilor de transport și producție, cu efecte asupra prețurilor alimentelor și ale altor bunuri.

Potrivit Agenției Internaționale a Energiei, scumpirea motorinei afectează deja veniturile populației și activitatea economică, iar menținerea restricțiilor asupra transporturilor de petrol va accentua inflația la nivel mondial.

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