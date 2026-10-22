SUA și Danemarca au semnat un acord pentru cooperare maritimă și dezvoltarea industriei navale americane

Acordul urmărește consolidarea forței de muncă din industria americană de construcții navale, atragerea investițiilor daneze în șantierele navale din Statele Unite și accelerarea proceselor de construcție și reparare a navelor, prin utilizarea tehnologiilor avansate.

Potrivit Departamentului de Stat, documentul stabilește un cadru de cooperare între cele două țări în domeniul maritim, cu accent pe dezvoltarea capacităților industriale și îmbunătățirea eficienței activităților din șantierele navale americane, scrie Reuters.

SUA și Danemarca urmăresc dezvoltarea industriei de construcții navale

Unul dintre obiectivele memorandumului este consolidarea forței de muncă din sectorul american al construcțiilor navale. Inițiativa vizează sprijinirea capacității Statelor Unite de a construi și repara nave, într-un domeniu în care resursele umane și infrastructura industrială au un rol esențial.

Acordul urmărește, de asemenea, atragerea investițiilor daneze în șantierele navale din SUA. Aceste investiții ar putea contribui la dezvoltarea infrastructurii și la susținerea activităților de construcție și întreținere a navelor.

Un alt obiectiv menționat de Departamentul de Stat este reducerea timpului necesar pentru construirea și repararea navelor. În acest scop, cele două țări vizează utilizarea tehnologiilor avansate, care pot contribui la eficientizarea proceselor industriale.

Cooperarea maritimă dintre SUA și Danemarca vizează tehnologii avansate

Memorandumul de înțelegere oferă un cadru pentru aprofundarea cooperării dintre Washington și Copenhaga în sectorul maritim. Prin atragerea capitalului danez și utilizarea unor tehnologii moderne, inițiativa urmărește să sprijine dezvoltarea industriei navale americane.

Departamentul de Stat al SUA a prezentat obiectivele acordului într-un comunicat transmis joi. Anunțul nu oferă, în informațiile disponibile, detalii despre valoarea investițiilor vizate, calendarul implementării sau proiectele concrete care ar urma să fie derulate în baza memorandumului.

Semnarea documentului marchează un nou pas în cooperarea bilaterală în domeniul maritim, printr-un parteneriat axat pe forța de muncă, investiții și modernizarea proceselor de construcție și reparare a navelor.