SUA și Iranul au convenit să oprească atacurile și se întâlnesc în Qatar pentru negocieri privind Strâmtoarea Ormuz

Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord pentru suspendarea atacurilor militare și vor organiza marți, în Qatar, o rundă de negocieri la nivel înalt, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz, relatează presa americană, citând oficiali ai administrației de la Washington, scrie Euronews. Decizia vine după mai multe zile de confruntări militare care au pus sub presiune memorandumul de înțelegere semnat la 17 iunie, document ce urmărea încetarea conflictului izbucnit la sfârșitul lunii februarie și reluarea traficului comercial prin una dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Atacurile sunt suspendate, iar navele pot tranzita, pentru moment, strâmtoarea

Potrivit unui înalt oficial american, citat de Axios, cele două părți au decis să înceteze „toată activitatea militară”, iar un alt oficial a declarat că atât Washingtonul, cât și Teheranul vor face un pas înapoi „pentru moment”, ceea ce permite reluarea circulației navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz. CNN a confirmat, citând un oficial din administrația președintelui Donald Trump, că delegațiile SUA și Iranului se vor întâlni marți la Doha pentru continuarea negocierilor.

Negocierile au fost mutate din Elveția în Qatar

Potrivit unor surse diplomatice, întâlnirea fusese programată inițial în Elveția și urma să includă discuții mai ample, inclusiv despre programul nuclear iranian. După escaladarea confruntărilor militare din ultimele zile, organizatorii au decis mutarea negocierilor în Qatar și restrângerea agendei la situația din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol.

Acordul din 17 iunie rămâne în centrul negocierilor

Memorandumul semnat la 17 iunie prevede, între altele, angajamentul Iranului de a permite trecerea în siguranță a navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Statele Unite s-au angajat să ridice blocada asupra porturilor iraniene. Cu doar o zi înainte de anunțul privind reluarea negocierilor, președintele Donald Trump avertizase că Statele Unite sunt pregătite să reia operațiunile militare dacă Iranul va relansa atacurile asupra transportului maritim. Deocamdată, autoritățile americane și iraniene nu au făcut publice alte detalii privind agenda discuțiilor de la Doha, iar informațiile disponibile provin din surse oficiale citate de presa americană.