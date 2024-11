Suburbiile sudice ale Beirutului, vizate de un nou atac aerian

Imaginile surprinse arată un nor de fum care se ridică deasupra clădirilor din suburbiile Beirutului. Agenţia naţională de presă libaneză, Ani, a raportat un raid al „avioanelor inamice” asupra cartierului Chiyah. Anterior, un purtător de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee, a postat pe platforma X un apel la evacuarea locuitorilor din trei cartiere.

Între timp, Ministerul Sănătăţii din Gaza, condus de Hamas, a anunţat sâmbătă un nou bilanţ de 43.799 de victime pe teritoriul palestinian de la începutul războiului cu Israelul.

The footage shows the moment when an Israeli army missile hit a building in Chiyah, in the south of the Lebanese capital Beirut. pic.twitter.com/4BA2PLYTum