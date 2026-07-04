Tensiune între două țări-destinații turistice din apropierea României. Premier: un război este exclus

Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a exclus categoric posibilitatea unui conflict armat cu Turcia, potrivit Clash Report. „Sub nicio formă”, a spus Mitsotakis în cadrul unui interviu în care a fost întrebat despre relația cu Turcia.

„Sub nicio formă nu prevedem război. Avem datoria de a pregăti și consolida capacitatea noastră de descurajare, astfel încât nimănui să nu-i treacă niciodată prin minte să conteste suveranitatea Greciei. Asta nu înseamnă că ne așteptăm la război sau credem că este probabil”, a răspuns premierul grec.

Fără război, doar cu discuții

El a mai spus că o comunicare deschisă între cele două națiuni este crucială.

„În același timp, canalele de comunicare trebuie să rămână deschise. Crizele ar trebui gestionate și dezamorsate încă de la început și, oriunde putem face relația noastră cu Turcia mai funcțională, ar trebui să profităm de aceste oportunități.

Suntem condamnați de geografia noastră să trăim împreună pașnic, chiar și cu diferențele noastre. Voi negocia întotdeauna cu Turcia din cea mai puternică poziție posibilă”, a adăugat șeful Guvernului elen.

Un subiect fierbinte în NATO

Delimitarea zonelor maritime rămâne principalul punct de dispută dintre cele două țări. Înaintea summit-ului NATO, Mitsotakis a anunțat că va face presiuni asupra președintelui turc Recep Tayyip Erdogan pentru găsirea unor compromisuri.

Summit-ul NATO se va desfășura la Ankara, Turcia, pe 7 și 8 iulie.