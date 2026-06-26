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Tensiuni la Moscova. Presiuni dure asupra lui Putin pentru extinderea războiului din Ucraina

În contextul intensificării atacurilor ucrainene cu drone asupra teritoriului rus, o parte a elitei naționaliste din Rusia îl îndeamnă pe Vladimir Putin să abandoneze negocierile diplomatice și să treacă la o escaladare semnificativă a războiului din Ucraina.
Tensiuni la Moscova. Presiuni dure asupra lui Putin pentru extinderea războiului din Ucraina
Sursa foto: Mikhail Tereshchenko/TASS via ZUMA Press
Andrei Rachieru
26 iun. 2026, 15:35, Știri externe
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Nemulțumirea acestor cercuri dure este alimentată de atacuri recente atribuite Ucrainei, inclusiv lovituri în zone precum Moscova, Sankt Petersburg și Crimeea, dar și incidente letale asupra unor autobuze de pasageri, potrivit autorităților ruse, scrie Reuters.

În acest context, discursul public al naționaliștilor devine tot mai radical.

Apelurile radicale la măsuri extreme

Mesajele venite din zona naționalistă rusă nu sunt noi, însă au devenit mai agresive. De-a lungul timpului, unele voci au cerut mobilizare generală, distrugerea districtului guvernamental din Kiev, eliminarea președintelui Volodimir Zelenski sau atacuri asupra infrastructurii militare din Europa.

Unii comentatori au mers și mai departe, sugerând inclusiv utilizarea armelor nucleare tactice. Escaladarea retoricii este alimentată de atacurile recente asupra infrastructurii ruse, inclusiv asupra rafinăriilor de petrol din zona Moscovei.

Dezbaterea privind negocierile cu SUA

În paralel, tot mai multe voci din spațiul mediatic pro-război cer renunțarea la discuțiile mediate de Statele Unite privind o posibilă soluție diplomatică.

Acestea susțin că negocierile ar fi ineficiente și că Rusia ar trebui să urmărească o strategie militară totală împotriva Ucrainei.

Unii bloggeri influenți susțin chiar că atacurile ucrainene ar fi fost posibile cu sprijin indirect din partea Washingtonului, alimentând retorica anti-occidentală și accentuând tensiunile geopolitice.

Poziția Kremlinului în fața presiunilor

În ciuda acestor presiuni, Kremlinul a rezistat până acum cererilor de escaladare totală sau de abandon al negocierilor.

Surse apropiate administrației afirmă că Vladimir Putin tolerează aceste mesaje radicale, însă le menține într-un cadru controlat politic.

În același timp, analiștii susțin că astfel de declarații pot influența opinia publică internă și pot complica procesul decizional, crescând așteptările pentru o campanie militară mai amplă.

Până în prezent, Rusia continuă operațiunile militare în Ucraina, în timp ce oficialii de la Moscova afirmă că obiectivele strategice sunt în curs de realizare. Kremlinul transmite că o parte din forțele politice europene ostile ar putea pierde influență în perioada următoare.

În acest context, liderul rus afirmă că există perspective pentru o eventuală normalizare a relațiilor internaționale, deși situația de pe front rămâne tensionată și imprevizibilă.

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