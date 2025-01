Sfidarea Ucrainei i-a adus timp şi sprijin occidental după invazia la scară largă a Rusiei, însă are nevoie de mai mult decât de sfidare: are nevoie de Trump, potrivit The Times.

Publicaţia prezintă patru scenarii posibile prin care războiul dintre Rusia şi Ucraina s-ar putea încheia.

Înfrângere

Primul scenariu este cel mai pesimist. Rusia şi-ar continua războiul, refuză negocierile, iar Ucraina pierde sprijinul SUA. Acest lucru ar putea duce la prăbuşirea militară a Ucrainei, la milioane de refugiaţi şi la mii de persoane încarcerate în lagăre de muncă ruseşti.NaÎntre timp, NATO s-ar confrunta cu perspectiva expansiunii Rusiei şi cu apropierea tancurilor Kremlinului de graniţele Poloniei. Cu toate acestea, The Times subliniază faptul că Trump va încerca să evite acest scenariu.

„Pace proastă”

Spre deosebire de primul scenariu, nici cel de-al doilea nu este mai optimist. În acest caz, dacă Ucraina ar rămâne fără sprijin american, atunci ar putea fi forţată să capituleze şi să accepte un acord de pace slab. Rezultatul: o ţară divizată şi un guvern-marionetă la Kiev, care să poată fi sub controlul Kremlinului.

Încetarea focului

Al treilea scenariu prevede o încetare a focului. Acest scenariu are sens doar dacă serveşte ca o fază de tranziţie care duce la o rezolvare definitivă a războiului. Dacă acest lucru nu se întâmplă, conflictul va fi pur şi simplu îngheţat. Secretarul de stat american Marco Rubio a exclus deja posibilitatea unei îngheţări a conflictului.

Soluţie negociată

În acest scenariu, cu sprijinul SUA, Kievul ar avea posibilitatea de a conduce negocieri de pace „din poziţie de forţă” şi de a obţine garanţii de securitate. Acest scenariu prevede, de asemenea, ca Trump să impună sancţiuni Rusiei şi să continue să furnizeze Ucrainei bani şi arme dacă Rusia refuză să negocieze cu bună credinţă. Cu toate acestea, acest rezultat ar necesita probabil ca Ucraina să facă concesii teritoriale, o revenire la frontierele sale din 1991 fiind considerată improbabilă.