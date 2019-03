Theresa May a obţinut "modificări cu caracter obligatoriu" ale acordului de Brexit / Juncker: Nu va exista o a treia şansă / Corbyn îndeamnă la respingerea acordului

Juncker şi May au ajuns la o înţelegere în ceea ce priveşte problema frontierei irlandeze

Premierul britanic Theresa May şi preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au ajuns la o înţelegere în ceea ce priveşte chestiunea frontierei irlandeze, urmând ca Parlamentul britanic să voteze marţi noua formă a acordului de Brexit.

Acordul Brexit prevede un mecanisc special, numit "backstop", pentru provincia britanică Irlanda de Nord, în scopul evitării introducerii controalelor la frontiera cu Irlanda, stat membru al Uniunii Europene. Prevederea este contestată de numeroşi parlamentari britanici.

Theresa May s-a întâlnit luni seară la Strasbourg cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru discuţii de ultim moment pe tema acordului de Brexit.

"Premierul (Marii Britanii) şi cu mine am ajuns la o înţelegere în privinţa unui instrument cu caracter obligatoriu în legătură cu acordul de retragere. Acest instrument oferă clarificări şi garanţii legale semnificative privind natura (mecanismului) backstop", afirmă şeful Comisiei Europene într-un comunicat.

"Este acest acord sau Brexit-ul ar putea să nu se producă", a avertizat Juncker, care a precizat că premierul irlandez Leo Varadkar s-a declarat de acord cu aceste schimbări.

Our agreement provides meaningful clarifications & legal guarantees to the Withdrawal Agreement & #backstop. The choice is clear: it is this deal, or #Brexit may not happen at all. Let’s bring the UK’s withdrawal to an orderly end. We owe it to history. https://t.co/lfy9eehEZi pic.twitter.com/XCqcLwZV7V