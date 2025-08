Topul celor mai mari producători de înghețată din UE în 2024

Conform datelor de la biroul european de statistică Eurostat, anul trecut în UE au fost produse 3,3 miliarde de litri de înghețată, ceea ce reprezintă o creștere de 2% față de 2023 (3,2 miliarde de litri).

După Spania s-a clasat Polonia cu 298 de milioane de litri. Comparativ cu 2023, dintre aceste cinci țări ale UE, doar Polonia a înregistrat o creștere de 29% a producției.

Spania a înregistrat o scădere de 6%, în timp ce Franța a înregistrat o scădere de 12%, Italia o scădere de 7%, iar Germania o ușoară scădere de 1%, scrie EFE.

In 2024, the EU produced 3.3 billion litres of ice cream. 🍦🍨

Top producers:

🇩🇪Germany (607 million litres)

🇫🇷France (501 million litres)

🇮🇹Italy (492 million litres)

