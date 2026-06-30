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Tragedie după cutremurele din Venezuela. Soția și copiii unui fotbalist argentinian au murit sub dărâmături

Soția și cei doi copii ai fotbalistului argentinian Lucas Trejo au murit în urma cutremurelor care au avut loc în Venezuela săptămâna trecută.
Tragedie după cutremurele din Venezuela. Soția și copiii unui fotbalist argentinian au murit sub dărâmături
Maria Nițu
30 iun. 2026, 07:37, Sport
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Soția și cei doi copii ai fotbalistului argentinian Lucas Trejo, care joacă la Club Sport Marítimo din La Guaira, se numără printre victimele celor două cutremure care au lovit Venezuela săptămâna trecută, scrie Sky News.

Imediat după seism, Lucas Trejo a explicat pentru Noticias Telemundo cum „căuta cu mâinile printre dărâmături” în încercarea de a-și găsi soția, Yanina, și pe cei doi copii ai lor, Aaron și Ainhoa.

Fotbalistul nu se afla acasă în momentul tragediei, fiind plecat alături de echipa sa, când un cutremur cu magnitudinea de 7,2 a fost urmat, la doar câteva secunde, de un al doilea seism, cu magnitudinea de 7,5.

Ulterior, Noticias Telemundo a confirmat decesul membrilor familiei. Informația a fost transmisă și de Club Sport Marítimo din La Guaira, care a publicat un mesaj de condoleanțe.

„Pentru odihna veșnică a Yaninei de Trejo (soție), a lui Aaron Trejo (fiu) și a Ainhoei Trejo (fiică) ai jucătorului nostru Lucas Trejo. Marea familie a Clubului Sport Marítimo de La Guaira își exprimă condoleanțele pentru moartea membrilor familiei sale.”, este menționat în mesaj.

O altă tragedie a lovit aceeași echipă de fotbal. Hector Bello și-a pierdut soția, Andrea Bello, care, potrivit lui David Barreto, membru al familiei care a declarat pentru Noticias Telemundo, aceasta a murit în timp ce își proteja fiica.

Îndurerat, fotbalistul i-a adus un omagiu soției sale într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Îi voi povesti cum ai salvat-o, iubita mea – cum ți-ai dat viața pentru fiica noastră, cum ai fost o femeie curajoasă care nu a abandonat-o niciodată, chiar și în ultimele clipe de viață.”, a scris acesta.

Federația Venezueleană de Fotbal a anunțat că alte două persoane din lumea fotbalului și-au pierdut viața în urma dezastrului. Este vorba despre Razan Sijaa, jucătoare la echipa Under 18 a clubului Caracas Futbol Club, și Victor Palacios, fotbalist legitimat la Club Sport San Agustin.

Între timp, bilanțul victimelor continuă să crească. Președintele Adunării Naționale a anunțat că cel puțin 1.719 persoane au murit în urma celor două cutremure.

Un oficial al Organizației Națiunilor Unite a precizat anterior că numărul deceselor ar putea ajunge la 10.000, fiindcă se estimează că multe victime se află încă sub dărâmături.

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