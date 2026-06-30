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Trimișii SUA, Witkoff și Kushner, au ajuns în Qatar pentru negocieri cu Iranul

Trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și consilierul principal Jared Kushner au aterizat la Doha pentru a se întâlni cu mediatorii din Qatar, a anunțat marți Ministerul Afacerilor Externe al statului din Golf.
Trimișii SUA, Witkoff și Kushner, au ajuns în Qatar pentru negocieri cu Iranul
Sursă foto: Hepta. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
30 iun. 2026, 14:49, Știri externe
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Echipa de negociatori de la Washington s-a întors în regiune pentru cea mai recentă rundă de discuții menite să pună capăt războiului cu Iranul, potrivit Euronews. 

„Domnul Steve Witfoff și domnul Jared Kushner se află aici, la Doha, pentru a se întâlni cu mediatorii și cu oficialii qatarezi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Majed Al Ansari.

„Discuțiile vor viza toate problemele regionale… inclusiv, desigur, negocierile cu Iranul, dar și situația din Liban”, a adăugat el. „Ei nu se află aici pentru negocierile cu iranienii.”

Luni, Iranul a anunțat separat că va trimite delegații în Qatar în această săptămână, deși Teheranul a insistat că nu a acceptat să se întâlnească cu SUA „la niciun nivel”, după ce atacurile din Golful Persic de la sfârșitul săptămânii trecute au pus sub semnul întrebării negocierile în curs.

Potrivit Teheranului, negociatorii tehnici iranieni se vor concentra strict pe consultările cu oficialii din Qatar cu privire la punctele acordului-cadru, eliberarea activelor înghețate ale Iranului și ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de petrol iranian fiind în prim-planul discuțiilor.

Trump a declarat că Republica Islamică a solicitat o întâlnire cu omologii americani și că aceștia intenționează să se reunească, marți, la Doha. Despre întâlnire, Trump a precizat ulterior: „Va fi poate importantă, poate nu. Vom vedea”.

Eventualele discuții dintre SUA și Iran din Qatar se vor desfășura la nivel tehnic. Nu este clar dacă cele două părți vor fi totuși obligate să se întâlnească pentru discuții marți sau în zilele următoare.

Nu este clar nici dacă negocierile vor avea loc față în față sau se vor desfășura indirect, prin intermediul unor mediatori din Qatar și Pakistan, la Doha.

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