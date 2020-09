VIDEO Trump a numit COVID-19 drept "virusul chinezesc" şi a spus că va încetini testarea persoanelor

Trump a încercat în mod repetat să numească Covid-19 drept „virusul chinez” sau „virusul Wuhan”, determinând indignarea multor grupuri pentru libertăţi civile, care au avertizat că un astfel de limbaj poate inspira rasism şi violenţă împotriva asiaticilor americani. Dar în Tulsa, Trump a părut că mearge şi mai departe în utilizarea unui astfel de limbaj.

„Are mai multe nume decât orice boală din istorie”, a declarat Trump despre Covid-19. „O pot numi gripă kung. O Pot numi în 19 versiuni diferite.”

El a mai spus mulţimii adunate în Tulsa că a cerut oficialilor să încetinească testarea în ţară, deoarece numărul cazurilor urca atât de rapid. SUA are cel mai mare număr de infecţii cu coronavirus şi victime din lume.

Testarea este o sabie cu două tăişuri, a spus el. „Am testat acum 25 de milioane de oameni. Este probabil cu 20 de milioane de oameni mai mult decât oricine altcineva ... Când faci testarea la nivelul acesta, vei găsi mai multe persoane, vei găsi mai multe cazuri. Aşa că am spus oamenilor mei să încetinească testarea"

