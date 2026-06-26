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Trump acuză Iranul că a încălcat armistițiul după atacul asupra unor nave în Strâmtoarea Ormuz

Președintele american Donald Trump a acuzat Iranul că a încălcat acordul de încetare a focului, după ce ar fi atacat nave care traversau Strâmtoarea Ormuz.
Trump acuză Iranul că a încălcat armistițiul după atacul asupra unor nave în Strâmtoarea Ormuz
Iulian Moşneagu
26 iun. 2026, 20:43, Știri externe
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Într-o postare publicată vineri pe rețelele sociale, Trump a afirmat că „cel puțin patru” drone de atac au vizat nave care traversau Strâmtoarea Ormuz, iar una dintre ele „a lovit puternic puntea superioară a unei nave cargo mari și foarte scumpe”, potrivit Bloomberg.

Nava „și-a putut continua deplasarea”, a spus Trump, adăugând că celelalte trei drone au fost doborâte.

„Evident, aceasta este o încălcare nechibzuită a Acordului nostru de încetare a focului”, a scris președintele, fără să precizeze dacă Statele Unite vor riposta.

Incidentul reprezintă unul dintre cele mai importante teste de până acum pentru armistițiul fragil cu Teheranul, semnat de Trump săptămâna trecută.

Atacul complică și eforturile de reluare a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul de energie.

Nava portcontainer Ever Lovely, sub pavilion Singapore, a fost avariată la puntea de comandă după ce a fost lovită lateral, a transmis operatorul taiwanez Evergreen Marine.

Atacul vine în timp ce Statele Unite încearcă să restabilească traficul prin strâmtoare la nivelul de dinaintea conflictului.

Bloomberg relatază că Omanul le-ar fi transmis oficialilor europeni că revenirea la situația anterioară nu mai este posibilă, iar navele care tranzitează zona ar putea fi obligate să plătească anumite taxe. Trump și secretarul de stat Marco Rubio au respins o astfel de variantă.

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