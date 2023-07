"Avocaţii mei au avut o întâlnire productivă în această dimineaţă la sediul Departamentului Justiţiei, unde au explicat detaliat că nu am făcut nimic rău, am primit consiliere din partea multor avocaţi, iar o inculpare a mea nu ar face decât să distrugă şi mai mult naţiunea noastră", a declarat Donald Trump, potrivit publicaţiei The Hill, într-un mesaj postat pe platforma Truth Social.

Trump a subliniat că avocaţii săi nu au fost înştiinţaţi în legătură cu vreo potenţială decizie de inculpare a sa, contrazicând informaţii difuzate de presa de la Washington. "Nu a fost comunicată nicio înştiinţare în cursul întâlnirii, să nu credeţi presa de tip Ştiri False în tot ce anunţă!", a insistat Trump, deşi semnalase el însuşi săptămâna trecută că riscă să fie inculpat.

Biroul procurorului special Jack Smith a refuzat să facă vreun comentariu despre întâlnirea cu avocaţii lui Trump.

Anterior, surse judiciare citate de televiziunile CNBC şi ABC News au afirmat că avocaţii lui Donald Trump au fost înştiinţaţi joi de procurori să se aştepte la inculparea acestuia pentru eforturi de anulare a rezultatului scrutinului prezidenţial din 2020. Todd Blanche şi John Lauro, avocaţii lui Donald Trump, s-au întâlnit joi, în Washington D.C., cu asistenţi ai procurorului special Jack Smith. Avocaţii au fost înştiinţaţi că trebuie să se aştepte la inculparea lui Donald Trump de către juriul unei instanţe federale, conform surselor citate.

Procurorul general din SUA, Merrick Garland, i-a încredinţat anul trecut procurorului special Jack Smith investigaţia privind presupuse acţiuni ale lui Donald Trump şi ale colaboratorilor acestuia de a obstrucţiona transferul constituţional de putere după scrutinul prezidenţial din 2020, câştigat de Joseph Biden. Ancheta vizează presupuse acţiuni de blocare a procedurilor de validare a rezultatului scrutinului prezidenţial în Colegiul Electoral Federal şi în Congresul SUA, inclusiv prin violenţele produse pe 6 ianuarie 2021 la Capitoliu.

Săptămâna trecută, Donald Trump declara că a primit o scrisoare oficială din partea procurorului special Jack Smith. "Mi s-a transmis că sunt vizat de investigaţia unui juriu federal privind violenţele din 6 ianuarie şi că am la dispoziţie un timp foarte scurt, patru zile, pentru a mă prezenta la instanţă, ceea ce înseamnă aproape de fiecare dată detenţia temporară şi inculparea", afirma Trump marţea trecută.

Donald Trump, favorit în cursa pentru desemnarea candidatului Partidului Republican în scrutinul prezidenţial din 2024, a fost inculpat deja într-un caz separat, privind gestionarea documentelor clasificate după încheierea mandatului de preşedinte. De asemenea, Trump este inculpat într-un dosar din New York privind presupuse fraude cu fonduri electorale, inclusiv prin efectuarea de plăţi ilegale către o actriţă de filme pentru adulţi, Stephanie Clifford (care are pseudonimul de scenă Stormy Daniels), în campania electorală din 2016. Avocaţii lui Trump şi mulţi dintre colegii din Partidul Republican consideră că sunt dosare politice.

Donald Trump a negat orice implicare în violenţele comise de simpatizanţii săi pe 6 ianuarie 2021 la sediul Congresului SUA, în timpul procedurii de validare a rezultatelor scrutinului prezidenţial. În procesul privind gestionarea documentelor clasificate, Trump a pledat nevinovat, la fel şi în cazul presupuselor fraude cu fonduri electorale.