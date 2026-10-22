Trump amenință Politico cu măsuri legale dacă nu retrage articolele despre șefa Casei Albe în 48 de ore

Luni, departamentul juridic al Casei Albe a trimis redacției Politico o scrisoare în care solicită corectarea sau retragerea materialelor pe care administrația le consideră false. Scrisoarea a fost redactată de consilierul Casei Albe Will Scharf și vizează trei articole publicate de Politico pe 15 și 16 octombrie.

Administrația Trump cere, de asemenea, publicarea unor scuze publice adresate președintelui american și lui Suzy Wiles, precum și eliminarea informațiilor contestate din arhivele digitale ale publicației.

Casa Albă contestă trei articole publicate de Politico despre Suzy Wiles

Primul articol vizat, publicat pe 15 octombrie sub titlul „Fata de gheață a lui Trump, în focul criticilor”, relata că Donald Trump lua în considerare posibilitatea înlocuirii lui Suzy Wiles. Președintele american a respins informațiile, calificându-le drept știri false.

Pe 16 octombrie, Politico a publicat un al doilea material în care relata că primul articol provocase panică și că președintele ar fi reacționat furios. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a respins și aceste informații, pe care le-a descris drept false și lipsite de credibilitate.

Al treilea articol, publicat tot pe 16 octombrie, susținea că Suzy Wiles ar fi contribuit la organizarea unui interviu al fostei purtătoare de cuvânt Katie Zacharia la Fox News, în ajunul plecării acesteia din funcție. Materialul sugera că șefa de cabinet ar fi pregătit o situație dificilă pentru Zacharia în cadrul interviului cu Sean Hannity.

Katie Zacharia și-a părăsit funcția după numai cinci zile de activitate. Casa Albă și Fox News au negat informațiile prezentate de Politico.

Potrivit scrisorii trimise publicației, oficialii administrației au furnizat redacției, înainte de publicarea articolului, mesaje text care arătau că interviul fusese organizat de Zacharia, nu de Wiles.

Administrația Trump cere scuze publice și amenință cu măsuri legale

În scrisoarea adresată Politico, Will Scharf a criticat decizia publicației de a nu retrage materialele contestate.

„Politico nu și-a corectat și nici nu și-a retras informațiile false”, a scris oficialul, adăugând că un reporter al publicației ar fi confirmat refuzul de a elimina referirile la Suzy Wiles din articol.

Scharf a solicitat retragerea sau corectarea imediată a celor trei materiale, publicarea unor scuze vizibile și eliminarea informațiilor contestate din arhivele digitale.

În cazul în care solicitările nu vor fi îndeplinite în termenul de 48 de ore, administrația americană a amenințat că va reevalua relația instituțională cu Politico și va lua în considerare alte măsuri legale disponibile.

Un reprezentant al publicației nu a răspuns solicitării de comentarii, potrivit informațiilor prezentate de Axios.

Conflictul dintre administrația Trump și presa americană se intensifică

Disputa reprezintă o nouă escaladare a tensiunilor dintre administrația Trump și instituțiile media americane.

Pe 18 septembrie, Donald Trump a anunțat interzicerea accesului la Casa Albă pentru reporterii Politico, CNN și MS NOW. Măsura a fost criticată de experți juridici, care au considerat-o neconstituțională.

Pe 21 septembrie, cele trei instituții media au intentat un proces federal împotriva președintelui american. Ulterior, posturile ABC, CBS, NBC și chiar Fox News, considerată apropiată de Trump, au anunțat boicotarea unor evenimente oficiale.

Pe 24 septembrie, reporterilor de la Politico, CNN și MS NOW li s-a restabilit accesul la Casa Albă, în urma unei hotărâri judecătorești care a obligat administrația să permită revenirea acestora.

Noua dispută privind articolele despre Suzy Wiles readuce în prim-plan relația tensionată dintre administrația americană și presa care îi contestă declarațiile și acțiunile.