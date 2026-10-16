Trump îl critică pe Zelenski după atacurile asupra rafinăriilor rusești: „Este o rușine”. Ce reproșează liderul american Ucrainei

Liderul de la Casa Albă a susținut că loviturile contribuie la creșterea prețurilor globale la petrol și a calificat decizia Kievului drept „o rușine”, într-un interviu acordat postului Newsmax, difuzat pe 15 octombrie.

Declarațiile lui Trump au venit după ce forțele ucrainene au atacat o rafinărie a companiei ruse Rosneft, situată la sud-est de Moscova și care contribuie la aprovizionarea capitalei ruse cu combustibil.

Atacul a avut loc după ce Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina renunță la încetarea focului care viza infrastructura energetică, anunțată anterior de Trump. Președintele ucrainean a criticat, de asemenea, disponibilitatea liderului american de a încheia acorduri cu Moscova, informează Reuters.

„Tot ce face este să crească prețul mondial al petrolului. Ei bine, cred că este o rușine”, a declarat Donald Trump, referindu-se la atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

Trump îl consideră pe Zelenski mai dificil de abordat decât pe Putin

În același interviu, Donald Trump și-a reiterat convingerea că Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin se urăsc reciproc, ceea ce ar îngreuna încheierea războiului.

„Nu sunt un mare admirator al lui Zelenski. Cred că amândoi ar vrea, de fapt, să vadă conflictul încheiat, dar consider că Zelenski este mai dificil de abordat decât Putin”, a afirmat liderul american.

Declarațiile reflectă presiunea exercitată de administrația de la Washington asupra Kievului pentru oprirea atacurilor asupra infrastructurii petroliere rusești. Trump a susținut că astfel de lovituri contribuie la menținerea prețurilor la energie la un nivel ridicat, în contextul în care războiul continuă să afecteze piețele internaționale.

Ucraina, afectată de restricții privind sistemul de comunicații Starshield

În paralel cu presiunile americane pentru oprirea atacurilor asupra rafinăriilor, Ucraina s-a confruntat cu o reducere a accesului la sistemul satelitar Starshield, pe care îl utilizează pentru comunicațiile de pe front și pentru operațiunile cu drone.

Potrivit Reuters, ordinul de limitare a utilizării sistemului a venit din interiorul Casei Albe, conform declarațiilor a doi oficiali americani și ale unui oficial occidental informat despre această măsură. Sursele nu au precizat cine a luat decizia sau cine a fost responsabil de punerea ei în aplicare.

Restricțiile pot avea implicații pentru capacitatea Ucrainei de a coordona operațiunile militare, în condițiile în care comunicațiile prin satelit reprezintă o componentă importantă a infrastructurii sale de apărare.

Reluarea atacurilor asupra rafinăriilor rusești și presiunile exercitate de administrația Trump evidențiază divergențele privind strategia de încheiere a războiului. În timp ce Washingtonul insistă asupra reducerii loviturilor care pot influența piețele energetice, Kievul continuă să vizeze infrastructura petrolieră a Rusiei, utilizată pentru susținerea economiei și a efortului de război.