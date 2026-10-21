Trump: sfârșitul războiului din Ucraina nu a fost niciodată mai aproape

Donald Trump a reiterat miercuri că sfârșitul războiului din Ucraina nu a fost niciodată „mai aproape”, mulțumind în același timp Rusiei pentru eliberarea lui Stephen Hubbard, un american care fusese deținut acolo timp de patru ani, potrivit Le Figaro.

Witkoff a călătorit la Sankt Petersburg după o întâlnire din ziua precedentă la Oslo cu liderii europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a cerut, de asemenea, încetarea ostilităților pe pozițiile actuale ca prim pas către discuții.

După o întâlnire de trei ore la Sankt Petersburg, descrisă drept „detaliată și sinceră”, consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, a indicat că Moscova este pregătită să reia negocierile trilaterale cu Kievul și Washingtonul „în jurul datei de 10 noiembrie” , adică după alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite.

Reacționând la aceste informații, Zelenski a declarat că este „în favoarea” unei astfel de întâlniri „cât mai curând posibil” . „Ordinea de zi este clară: să se pună capăt războiului, să se promoveze pacea și, dacă am înțeles bine, să se pregătească totul pentru o întâlnire la nivel de conducere ”, a spus el. Cu toate acestea, semn că pozițiile beligeranților par încă îndepărtate, Ușakov a afirmat că propunerile de încetare a războiului formulate de Kiev și europeni la Oslo și transmise lui Vladimir Putin de către Steve Witkoff „nu conțin prea multe”.

Steve Witkoff, care a fost asistat de Jared Kushner prin videoconferință, a indicat pe rețeua X că discuțiile au fost „constructive și vor continua în cadrul negocierilor trilaterale” . „Deși mai sunt multe de făcut, președintele Trump își menține angajamentul de a pune capăt acestui război”, a adăugat el.

Negocieri directe între Rusia, Ucraina și Statele Unite avuseseră deja loc în 2025, dar au dat puține rezultate concrete. Acestea au fost suspendate după începerea războiului din Orientul Mijlociu lansat de Washington și Israel. Iuri Ușakov a menționat, de asemenea, o posibilă întâlnire planificată între Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping în China, în marja summitului APEC de la Shenzhen din noiembrie.

Putin a trimite primul petrolier cu motorină rusească în Statele Unite

Vladimir Putin a anunțat miercuri că primul petrolier care transportă 40.000 de tone de motorină rusească, destinat Statelor Unite, va pleca în „două până la trei zile ”. Viceprim-ministrul rus Alexander Novak, responsabil cu Energia, a sugerat o plecare joi. Domnul Trump a anunțat un acord între Washington și Moscova la începutul lunii octombrie pentru livrarea de motorină rusească pe piețe, ridicând astfel o parte din sancțiunile împotriva Rusiei și atrăgând critici dure din partea Kievului și a aliaților săi europeni. Această măsură își propune să încerce să scadă prețurile la combustibil pentru consumatorii americani înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie, care se preconizează a fi dificile pentru Donald Trump.