Twitter a marcat ca "potenţial înşelătoare" o nouă postare a preşedintelui SUA, Donald Trump

Platforma de microblogging Twitter a plasat, joi, o etichetă de avertizare pe un mesaj în care preşedintele american, Donald Trump, atrăgea atenţia asupra riscurilor producerii unor fraude electorale în scrutinul prezidenţial din noiembrie.

Donald Trump a transmis următorul mesaj prin Twitter: "Ca urmare a noului cuantum masiv şi fără precedent de buletine de vot nesolicitate care le vor fi trimise «alegătorilor» sau oricui altcuiva, anul acesta, rezultatele scrutinului din 3 noiembrie ar putea să nu se cunoască niciodată cu exactitate, după cum vor unii. Un alt dezastru electoral. Opriţi nebunia cu buletinele de vot!"

În ultimele luni, Donald Trump a criticat, fără a oferi dovezi, sistemul votului prin corespondenţă, avertizând că pot apărea fraude electorale.

Mesajul preşedintelui SUA a primit o etichetă de avertisment din partea Twitter. "Votul prin corespondenţă este legal şi sigur, experţii şi datele confirmă acest lucru", precizează compania Twitter.

Because of the new and unprecedented massive amount of unsolicited ballots which will be sent to “voters”, or wherever, this year, the Nov 3rd Election result may NEVER BE ACCURATELY DETERMINED, which is what some want. Another election disaster yesterday. Stop Ballot Madness! https://t.co/3SMAk9TC1a