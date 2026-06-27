Ucraina a lovit o fabrică militară rusă din Volgograd

Potrivit publicației independente ruse Astra, citată de The Kyiv Independent, în oraș au fost auzite explozii, urmate de un incendiu. Autoritățile au emis o alertă de amenințare cu rachete pentru regiunea Volgograd.

Imaginile video care circulă pe rețelele sociale par să arate fum ridicându-se deasupra orașului. Conform imaginilor filmate de martori oculari, fumul se ridica de la o fabrică militară care produce lansatoare pentru sisteme de rachete strategice.

Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrey Bocharov, a confirmat ulterior că „ținte aeriene de mare viteză” ucrainene au lovit orașul în timpul nopții, avariind „instalațiile de producție ale uneia dintre întreprinderile din Volgograd, situată în districtul Krasnooktyabrsky”.

Bocharov a declarat că 10 persoane au fost rănite în urma atacului și primesc îngrijiri medicale. El a adăugat că incendiile localizate au fost stinse rapid și că nicio clădire rezidențială nu a fost afectată.