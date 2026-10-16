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Ucraina cere încă 70 de miliarde de euro de la UE. Zelenski, despre acordul lui Trump cu Rusia: „Mai mulți bani în buzunarul lui Putin”

Volodimir Zelenski a criticat dur acordul încheiat de Donald Trump cu Rusia pentru achiziția de motorină, avertizând că banii obținuți de Moscova vor fi folosiți pentru finanțarea războiului. Liderul de la Kiev spune că Rusia că nu-și dorește pacea și a cerut un sprijin financiar mai mare din partea Uniunii Europene.
Ucraina cere încă 70 de miliarde de euro de la UE. Zelenski, despre acordul lui Trump cu Rusia: „Mai mulți bani în buzunarul lui Putin”
sursa foto: Zuma Press/Președinția Ucrainei via Hepta.
Maria Miron
17 oct. 2026, 00:53, Știri externe
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri, la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, că acordul dintre Statele Unite și Rusia pentru achiziția de motorină va aduce noi venituri Moscovei.

„Această înțelegere nu va putea compensa niciodată efectele situației din Strâmtoarea Ormuz asupra piețelor mondiale. În schimb, va aduce mai mulți bani direct în buzunarul lui Putin, pentru a finanța acest război”, a declarat Zelenski”, citat de Reuters.

Acordul încheiat de administrația Trump cu Rusia a provocat nemulțumirea Ucrainei și a aliaților europeni, care consideră că achizițiile de combustibil rusesc pot contribui la finanțarea războiului.

Trump acuză Ucraina de creșterea prețurilor petrolului

Donald Trump a anunțat weekendul trecut că Rusia și Ucraina au convenit să nu-și mai atace reciproc infrastructura energetică, declarație care l-a luat prin surprindere pe Zelenski.

Președintele american a criticat în repetate rânduri atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, susținând că acestea contribuie la creșterea prețurilor energiei la nivel mondial.

La jumătatea mandatului lui Trump, în noiembrie, americanii vor vota pentru reînnoirea Camerei Reprezentanților și a unei părți a Senatului, iar scumpirea combustibililor reprezintă o problemă majoră pentru administrația americană, care riscă să piardă sprijin electoral.

Ucraina a atacat însă o rafinărie de petrol din Rusia, după ce Zelenski a anunțat că Kievul renunță la armistițiul privind infrastructura energetică prezentat de Trump.

Tot ce face este să crească prețul petrolului la nivel mondial. Ei bine, cred că asta este o rușine”, a declarat Trump într-un interviu difuzat joi de postul american de televiziune Newsmax.

Rusia a recunoscut public atacul asupra rafinăriei și a difuzat imagini la televiziunea de stat, o abordare neobișnuită pentru autoritățile de la Moscova, care, de regulă, evită să mediatizeze astfel de incidente.

Zelenski: „Putin nu dorește negocieri de pace, sub nicio formă”

Președintele ucrainean susține că Vladimir Putin nu dorește încheierea războiului, iar declarațiile Moscovei despre negocierile de pace nu reflectă intențiile reale ale Rusiei.

„Putin nu dorește în acest moment negocieri de pace, sub nicio formă”, a spus Zelenski. „Se joacă cu cuvintele… Totul e o parodie a unei dorințe autentice de a pune capăt războiului”, a adăugat liderul ucrainean.

Kremlinul a transmis săptămâna trecută că atacurile ucrainene cu drone asupra Moscovei, desfășurate în timpul alegerilor din septembrie, au compromis posibilitatea reluării imediate a negocierilor.

La summitul de la Bruxelles s-a discutat și despre posibilitatea ca statele europene să aibă un rol mai important în negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia. Zelenski a salutat această perspectivă și i-a numit pe liderii europeni „adevărați lideri”.

Ucraina cere încă 70 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană

La Bruxelles, Zelenski le-a transmis liderilor europeni că Ucraina are nevoie de încă cel puțin 70 de miliarde de euro pentru a-și susține apărarea și a face față în continuare atacurilor rusești.

„Războiul va costa 155 de miliarde de euro anul viitor. Iar noi avem nevoie de cel puțin încă 70 de miliarde de euro de la voi – pentru apărare, pentru arme și pentru capacitatea noastră de a rezista”, a declarat președintele ucrainean.

„Aceasta este o sumă realistă. Și vă cer să găsiți acest sprijin. Ne va ajuta să ținem Rusia la distanță”, a adăugat el.

Premierul Estoniei, Kristen Michal, a declarat pentru sursa citată că Uniunea Europeană va trebui cel mai probabil să acorde Ucrainei un nou împrumut pentru acoperirea deficitului bugetar de anul viitor.

„Iarna trecută a fost deja un iad, iar aceasta va fi din nou ca un iad”, a avertizat oficialul estonian.

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