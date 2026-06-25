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Ucraina lovește din nou în inima Rusiei. Zelenski anunță atacuri asupra a trei obiective petroliere

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că forțele ucrainene au lovit un depozit de petrol și două rafinării aflate pe teritoriul Rusiei.
Ucraina lovește din nou în inima Rusiei. Zelenski anunță atacuri asupra a trei obiective petroliere
Sursa foto: captură video Facebook/Volodimir Zelenski
Oana Antipa
25 iun. 2026, 14:18, Știri externe
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Potrivit liderului de la Kiev, atacurile fac parte din strategia de lovire a infrastructurii care susține efortul de război al Moscovei.

Atacuri la sute și mii de kilometri de linia frontului

Zelenski a declarat că, în noaptea de miercuri spre joi, unități ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei au atacat depozitul de petrol Poltavska, situat în regiunea rusă Krasnodar.

Potrivit acestuia, obiectivul se află la aproximativ 300 de kilometri de linia frontului. Liderul ucrainean a precizat că, joi dimineață, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lovit alte două obiective.

Este vorba despre rafinăriile Bashneft-Ufaneftekhim și Bashneft-Novoil, aflate în orașul Ufa.

Conform declarațiilor lui Zelenski, cele două rafinării sunt situate la aproximativ 1.500 de kilometri de linia frontului.

Kievul: Atacurile fac parte din strategia de „sancțiuni la distanță”

Președintele ucrainean a afirmat că aceste operațiuni reprezintă aplicarea planului de „sancțiuni la distanță” al Ucrainei.

El a mulțumit militarilor ucraineni implicați în misiuni și a apreciat precizia atacurilor.

„Operațiunile noastre cu rază lungă de acțiune reprezintă răspunsuri consecvente și precise la faptul că Rusia prelungește războiul și continuă să atace orașele și comunitățile din Ucraina”, a transmis Zelenski.

Apel la reluarea negocierilor

În același mesaj, președintele ucrainean a susținut că Rusia ar trebui să se concentreze asupra unei soluții diplomatice.

„Rușii ar trebui să se gândească la o diplomație reală, în loc să încerce din nou să inducă în eroare pe alții sau să câștige timp. Războiul trebuie să ia sfârșit”, a declarat Volodimir Zelenski.

În ultimele luni, Ucraina și-a extins atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice și logistice din interiorul Rusiei. Kievul afirmă că aceste operațiuni au ca scop diminuarea capacității Moscovei de a susține invazia începută în februarie 2022.

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