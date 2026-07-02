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Ucraina trece la pasul următor: Va permite exportul armelor produse pe plan intern pentru prima dată de la debutul războiului

Ucraina va permite, pentru prima dată de la debutul războiului lansat de Rusia în 2022, exportul armelor produse pe plan intern. Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean al Apărării, iar decizia vine după repetate solicitări din partea companiilor din domeniul tehnologiei militare de a deschide și exporturile.
Ucraina trece la pasul următor: Va permite exportul armelor produse pe plan intern pentru prima dată de la debutul războiului
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Aimee Dilger/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Diana Nunuț
02 iul. 2026, 08:36, Știri externe
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Ucraina va permite exportul de arme produse pe plan intern pentru prima dată de la debutul războiului din 2022. Anunțul a fost făcut de Mykhailo Fedorov, ministrul ucrainean al Apărării, într-o postare pe Telegram.

Măsura adoptată de Guvernul Ucrainei este una despre care companiile din domeniul apărării au susținut că le va ajuta să se mențină pe linia de plutire și să asigure creșterea industriei pe termen lung.

„Pentru prima dată, a fost stabilită o procedură clară care stabilește reguli uniforme pentru stat, producători și parteneri”, a declarat Fedorov.

Companiile din domeniul apărării produc mai mult decât poate statul să cumpere

Odată cu debutul războiului Rusiei în Ucraina în 2022, au apărut mai multe companii în domeniul tehnologiei militare. Până acum, acestea aveau interdicție de a exporta armamentul.

Acum însă, aceste companii produc mai mult decât poate statul să cumpere și au existat apeluri repetate din partea lor pentru deschiderea exporturilor, astfel încât firmele să se mențină pe linia de plutire din punct de vedere financiar și, în același timp, să se extindă.

Totuși, nevoile armatei ucrainene vor avea prioritate față de orice exporturi.

Fedorov a afirmat că acest mecanism „va asigura că producătorii ucraineni dispun de reguli clare pentru colaborarea cu partenerii internaționali, pot crește producția, pot atrage investiții și, în același timp, pot garanta satisfacerea prioritară a nevoilor Forțelor de Apărare Ucrainene”.

Exporturile, limitate la anumite țări

Exporturile de arme și tehnologie vor fi limitate la țările participante la „Drone Deal”, o inițiativă a guvernului de la Kiev. Până acum, 27 de țări au aderat la acest acord, inclusiv 15 țări membre NATO, potrivit The Kyiv Independent.

În plus, aplicarea acestei măsuri va avea loc „fără transferul drepturilor de proprietate intelectuală”, a precizat Fedorov, iar reexportul va fi posibil cu acordul scris al Ucrainei.

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