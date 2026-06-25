Ucrainenii susțin că i-au alungat pe ruși dintr-o peninsulă de la Marea Neagră

Ucrainenii anunță că au reușit să ajungă în Peninsula Kinburn din nordul Mării Negre. Potrivit Nexta, ei au prezentat drept dovadă un steag ucrainean montat pe acoperișul unei clădiri distruse de bombardamente. Ucrainenii susțin că au bombardat intens zona și i-au forțat pe ruși să se retragă.

Anterior, s-a vorbit despre problemele cu aprovizionarea cu care se confruntau rușii în regiunea ocupată. Militarii ruși recunosc faptul că se confruntă cu probleme de logistică, dar neagă faptul că s-au retras. Totuși, ucrainenii insistă că în întreaga zonă se fac evacuări.

Ucrainenii au bombardat intens regiunea

Clădirea pe care se află steagul ucrainean și construcțiile din vecinătate sunt distruse. Acestea se află la mică distanță de malul apei.

Peninsula Kinburn are o importanță strategică și a fost folosită anterior pentru controlul navigației în regiune.