UE investește peste 390 de milioane de euro în 135 de proiecte pentru protejarea mediului și combaterea schimbărilor climatice

Comisia Europeană a alocat peste 390 de milioane de euro pentru 135 de proiecte de mediu și acțiuni climatice din Europa, prin programul LIFE.

Scopul acestor banii este să ajute la protejarea biodiversității, reducerea riscurilor climatice, dezvoltarea economiei circulare și tranziția către energia curată.

Potrivit unui comunicat, finanțarea europeană acoperă mai mult de jumătate din investițiile necesare pentru aceste proiecte, estimate la 579 de milioane de euro.

Restul banilor va proveni de la autorități naționale, regionale și locale, parteneriate public-private, companii, parteneri de proiect și organizații ale societății civile.

Proiectele LIFE ajută la tranziția Uniunii Europene către o economie curată, circulară și mai rezistentă la schimbările climatice, transmite Comisia.

Scopul este îmbunătățirea capacității de pregătire și reacție în fața fenomenelor meteorologice extreme. Obiectivul UE este de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Cum vor fi împărțiți banii europeni

Cele 135 de proiecte acoperă toate domeniile programului LIFE, de la protejarea naturii până la dezvoltarea unor soluții energetice mai folositoare.

Natură și biodiversitate: peste 223 de milioane de euro pentru 29 de proiecte, dintre care UE va asigura peste 151 de milioane de euro. Se dorește restaurarea și protejarea habitatelor naturale și conservarea speciilor.

peste 223 de milioane de euro pentru 29 de proiecte, dintre care UE va asigura peste 151 de milioane de euro. Se dorește restaurarea și protejarea habitatelor naturale și conservarea speciilor. Economie circulară și calitatea vieții: aproape 163 de milioane de euro pentru 36 de proiecte, dintre care aproape 91 de milioane de euro vor proveni de la UE. Proiectele vizează o economie mai curată, eficientă energetic și mai rezistentă la schimbările climatice.

aproape 163 de milioane de euro pentru 36 de proiecte, dintre care aproape 91 de milioane de euro vor proveni de la UE. Proiectele vizează o economie mai curată, eficientă energetic și mai rezistentă la schimbările climatice. Combaterea și adaptarea la schimbările climatice: peste 102 milioane de euro pentru 26 de proiecte, dintre care UE va asigura peste 61 de milioane de euro.

peste 102 milioane de euro pentru 26 de proiecte, dintre care UE va asigura peste 61 de milioane de euro. Tranziția către energia curată: peste 91 de milioane de euro pentru 44 de proiecte, cu o contribuție europeană de aproape 87 de milioane de euro.

Proiecte pentru protejarea speciilor și a habitatelor naturale

Dintre proiectele selectate, 29 provin din 16 state membre, având ca obiectiv protejarea naturii și a biodiversității.

În Belgia, proiectul LIFE COCON, cu un buget de 9,2 milioane de euro, va contribui la restaurarea dunelor de nisip de pe coastă.

În Bulgaria, proiectul „Diving Ducks LIFE”, în valoare de 12,6 milioane de euro, urmărește conservarea unor specii de rațe amenințate la nivel global, de-a lungul culoarului de migrație dintre Marea Neagră și Marea Mediterană.

Alte proiecte au scopul de a proteja specii rare de plante și animale.

În Cehia, proiectul LIFE for Jurinea, cu un buget de 10,7 milioane de euro, vizează conservarea plantei Jurinea cyanoides. În Finlanda, proiectul LIFE SOS, în valoare de 11,3 milioane de euro, are legătură cu focile inelate de Saimaa.

În Spania, proiectul LIFE SAVE Desman, cu un buget de 17,6 milioane de euro, urmărește protejarea desmanului pirenean.

Totodată, proiectul LIFE for VULTURES va sprijini conservarea mai multor specii de vulturi, cu o finanțare de 7,6 milioane de euro în România și de 5,2 milioane de euro în Bulgaria.

Pe de altă parte, încă 36 de proiecte, selectate din 13 state membre, urmăresc dezvoltarea economiei circulare și îmbunătățirea condițiilor de viață.

Pentru cele 26 de proiecte dedicate rezilienței climatice și reducerii efectelor schimbărilor climatice, finanțarea va sprijini soluții din mai multe țări europene.

În Germania, de exemplu, proiectul CARENA LIFE, în valoare de 10 milioane de euro, va promova tehnici de eliminare a carbonului bazate pe natură.

În Irlanda, proiectul LIFE FLOW, cu un buget de 4,4 milioane de euro, va integra soluții naturale pentru protejarea comunităților în fața ploilor torențiale și a furtunilor.

În aceeași categorie intră și țări precum Austria și Finlanda.

Cele 44 de proiecte dedicate tranziției energetice au caracter transnațional, vizând statele membre ale UE și țările asociate programului LIFE.