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UE pregătește restricții pentru anumite importuri. Ce industrii vrea să protejeze Bruxellesul

Uniunea Europeană pregătește noi măsuri pentru protejarea industriilor europene de concurența neloială provocată de importurile ieftine. Un instrument propus de Comisia Europeană ar urma să permită restricționarea imediată a accesului pe piața unică în anumite situații.
UE pregătește restricții pentru anumite importuri. Ce industrii vrea să protejeze Bruxellesul
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
21 oct. 2026, 11:23, Știri externe
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Comisia Europeană va propune noi măsuri pentru protejarea pieței Uniunii Europene de concurența neloială generată de importurile ieftine, a anunțat miercuri președinta instituției, Ursula von der Leyen, relatează Reuters.

Într-un discurs susținut în Parlamentul European, aceasta a explicat că un nou instrument ar trebui să le permită statelor membre să limiteze „imediat” accesul la piața unică atunci când creșterea bruscă a importurilor ieftine amenință industriile europene.

„Competitivitatea depinde de capacitatea companiilor noastre de a concura la nivel global în condiții echitabile”, a declarat von der Leyen.

Comisia Europeană pregătește și un „pachet de solidaritate”

Președinta Comisiei Europene a anunțat că instituția va propune și un „pachet de solidaritate”, destinat sprijinirii țărilor care se confruntă cu amenințări comerciale specifice.

Von der Leyen a subliniat necesitatea unei acțiuni comune pentru protejarea intereselor economice ale Uniunii Europene.

„Într-o lume în care puterea economică este folosită tot mai mult ca armă, Europa trebuie să își folosească forța economică pentru a-și apăra împreună interesele”, a declarat președinta Comisiei Europene.

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