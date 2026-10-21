UE pregătește restricții pentru anumite importuri. Ce industrii vrea să protejeze Bruxellesul

Comisia Europeană va propune noi măsuri pentru protejarea pieței Uniunii Europene de concurența neloială generată de importurile ieftine, a anunțat miercuri președinta instituției, Ursula von der Leyen, relatează Reuters.

Într-un discurs susținut în Parlamentul European, aceasta a explicat că un nou instrument ar trebui să le permită statelor membre să limiteze „imediat” accesul la piața unică atunci când creșterea bruscă a importurilor ieftine amenință industriile europene.

„Competitivitatea depinde de capacitatea companiilor noastre de a concura la nivel global în condiții echitabile”, a declarat von der Leyen.

Comisia Europeană pregătește și un „pachet de solidaritate”

Președinta Comisiei Europene a anunțat că instituția va propune și un „pachet de solidaritate”, destinat sprijinirii țărilor care se confruntă cu amenințări comerciale specifice.

Von der Leyen a subliniat necesitatea unei acțiuni comune pentru protejarea intereselor economice ale Uniunii Europene.

„Într-o lume în care puterea economică este folosită tot mai mult ca armă, Europa trebuie să își folosească forța economică pentru a-și apăra împreună interesele”, a declarat președinta Comisiei Europene.