Un angajat al agenției nucleare japoneze și-a pierdut telefonul de serviciu în timpul unei călătorii în China. Dispozitivul conținea date confidențiale

Autoritatea de Reglementare Nucleară (NRA) din Japonia a declarat că un angajat și-a pierdut telefonul în timpul unei călătorii personale în China în noiembrie anul trecut, potrivit rapoartelor publicate de Asahi Shimbun, scrie The Japan Times. Acesta acesta conținea numele și datele de contact ale personalului responsabil cu securitatea nucleară din Japonia, informații care nu sunt divulgate public din cauza nivelului ridicat de confidențialitate.

Se crede că angajatul agenției pentru siguranță nucleară și-a pierdut telefonul de serviciu pe 3 noiembrie, în timpul unui control de securitate la aeroportul din Shanghai, într-o călătorie personală, potrivit BBC. Lipsa telefonului a fost constatată abia trei zile mai târziu și, în ciuda verificărilor efectuate la aeroport, telefonul nu a fost încă recuperat.

Imediat după acest incident, NRA a notificat Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal, afirmând că nu poate exclude posibilitatea unei scurgeri de informații.

Nu este un incident unic. În anul 2023, un angajat al centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare instalație nucleară din lume, a pierdut multe documente după ce le-a pus pe capota mașinii și a plecat.

În noiembrie anul trecut, un alt angajat al centralei Kashiwazaki-Kariwa a fost descoperit că a gestionat în mod necorespunzător documente confidențiale, după ce a făcut copii ale acestora și le-a încuiat într-un birou.

Acest incident survine în contextul în care Japonia încearcă să reia programul său de energie atomică, suspendat în urmă cu mai bine de un deceniu. Japonia a ordonat închiderea tuturor reactoarelor centralei nucleare în 2011, după dezastrul de la Fukushima.

NRA a fost înființată după tragedia din 2011 pentru a supraveghea siguranța nucleară, inclusiv repornirea reactoarelor din țară.