Un balon cu aer cald a căzut în Brazilia. Cel puțin opt morți

Cel puțin opt persoane au murit după ce un balon cu aer cald care transporta 21 de pasageri s-a prăbușit sâmbătă în statul Santa Catarina din sudul Braziliei, au declarat oficiali locali și de stat, citați de Reuters.

💔A horrific tragedy in Brazil — a hot air balloon carrying 22 passengers caught fire mid-air and crashed to the ground

In a video posted on social media, the balloon can be seen engulfed in flames in the sky before losing shape and falling.

At least eight people have been… pic.twitter.com/M79T1HjX2l

