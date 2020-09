Un cartier din Seattle, ocupat de protestatari, a fost declarat ”regiune autonomă”. Poliţiştii au abandonat secţia. Reacţia lui Trump

Capitol Hill Autonomous Zone sau Zona Autonomă Capitol Hill. Aşa au denumit protestatarii, care au manifestat faţă de rasismul sistematic şi brutalitatea poliţiei, cartierul ocupat în centrul oraşului Seattle. Situaţia controversată a declanşat un război pe Twitter între Donald Trump, Jenny Durkan, primarul din Seattle, şi Jay Inslee, guvernatorul Washington-ului, ambii democraţi.

Cum a fost posibil?

Potrivit New York Times, în ultimele zile în centrul oraşului, unde se află şi o secţie de poliţie, s-au desfăşurat confruntări între forţele de ordine şi protestatari. Pentru că se terminau adesea cu gaze lacrimogene, poliţia era criticată. În urmă cu o zi, poliţiştii au baricadat geamurile şi blocat intrarea secţiei şi au abandonat-o.

Protestatarii s-au folosit de baricadele lăsate în urmă pentru a ”închide” cartierul. Au scris pe un banner: ”Aceasta este acum proprietatea populaţiei din Seattle.” Un alt banner are mesajul: ”Acum ai ieşit din SUA!”. Pe toate baricadele este scris cu grafitti ”Zonă Autonomă”.

Două variante ale poveştii.

În timp ce Casa Albă acuză că zona a fost declarată „autonomă” de către indivizi înarmaţi, protestatarii spun că vor să arate că viaţa fără poliţie nu înseamnă haos. Sute de oameni s-au adunat miercuri în cartierul ocupat pentru a dansa, a asculta muzică sau discursuri despre rasismul sistematic şi abuzurile poliţiei. S-au proiectat filme şi chiar s-au oferit gratuit gustări şi băutură. Protestatarii au recunoscut că nu ştiu când se va întoarce poliţia să preia controlul.

Donald Trump a scris pe Twitter că ”terorişti domestici” au ocupat centrul oraşului şi i-a cerut primarului democrat să ia măsuri. ”Ia-ţi înapoi oraşul ACUM! Dacă nu o faci tu, o voi face eu. Nu este un joc”. ”Lasă-ne în siguranţă şi du-te la buncărul tău” i-a transmis primăriţa democrată - Jenny Durkan. Guverntorul Inslee i-a cerut preşedintelui Trump să nu mai posteze mesaje pe Twitter: ”Un om incapabil să guverneze nu ar trebui să se amestece în treburile statului Washington.”

Un lider al poliţiei din Seattle, Deanna Nollette, a declarat că sunt informaţii despre indivizi înarmaţi care au instalat „puncte de verificare şi legitimare” şi le cer oamenilor să se legitimeze în zonă, potrivit CNN. Ea a confirmat că poliţia a abandonat secţia într-un efort de a detensiona protestele, dar că încearcă să poarte un dialog, paşnic, cu manifestanţii.

Nu este clar cine îi organizează pe protestatari. Unii jurnalişti au comparat situaţia cu mişcarea Occupy Wall Street, iar oficialii locali au spus că nu sunt dovezi care să arate că protestatarii sunt controlaţi de activişti de extremă stânga, sub umbrela Antifa - deşi au existat acuzaţii de acest tip.

