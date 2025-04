Un congresman american a scris un mesaj pentru Putin pe un obuz ucrainean: „Mesajul a fost transmis la țintă”

Brian Fitzpatrick, un republican care reprezintă statul Pennsylvania, a vizitat trupele ucrainene vineri, după o întâlnire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Fitzpatrick a declarat că, în timpul vizitei, grupul său a fost bombardat și urmărit de drone rusești. Grupul a fost evacuat de urgență.

„Ei luptă pentru democrația lor, luptă pentru libertate, noi toți cei din America trebuie să fim alături de ei. Întotdeauna i-am susținut și îi voi susține mereu. Îi încurajez pe toți colegii mei din Congres să vină aici”, a spus Fitzpatrick într-o intervenție video publicată pe contul său de Facebook, potrivit Sky News.

Într-un alt videoclip, Fitzpatrick este filmat semnând un obuz de artilerie cu un mesaj adresat lui Putin.

It was my profound honor to deliver a very “personal” message to Vladimir Putin today, from the front lines of the war near the Russian border, on behalf of our PA-1 community. The only permissible details to share are that “the message was delivered on target.”… pic.twitter.com/RUd8udc2kU

— Rep. Brian Fitzpatrick 🇺🇸 (@RepBrianFitz) April 18, 2025