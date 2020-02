Un consilier al lui Trump: Nu am văzut niciun raport privind încercările Rusiei de a-l ajuta pe preşedinte să câştige alegerile

Consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui Donald Trump, Robert O’Brien, a declarat că nu a văzut nicio informaţie care să indice că Rusia ar face ceva pentru a încerca să-l ajute pe preşedinte să fie reales la alegerile de anul acesta, scrie AP.

„În calitate de consilier pentru securitate naţională am un acces destul de bun la informaţiile serviciilor secrete. Nu am văzut nicio informaţie conform căreia Rusia face ceva pentru ca preşedintele Trump să fie reales", a declarat O’Brien într-un interviu pentru ABC.

Declaraţiile lui O’Brien a venit după ce a fost întrebat în legătură cu articolele publicate de presa americană care arată că Rusia a iniţiat acţiuni de implicare în campania electorală premergătoare scrutinului prezidenţial programat în Statele Unite în anul 2020 pentru a facilita realegerea în funcţie a preşedintelui Donald Trump.

„Tot ce ştiu este că republicanii nu au fost mulţumiţi de şedinţă şi au spus că nu există niciun fel de informaţii care să susţină ceea ce se spune”, a spus O’Brien.

Rusia a iniţiat acţiuni de implicare în campania electorală premergătoare scrutinului prezidenţial programat în Statele Unite în anul 2020 pentru a facilita realegerea în funcţie a preşedintelui Donald Trump, conform unor date semnalate de serviciile secrete unor membri ai Congresului.

Oficiali din cadrul serviciilor secrete americane au avut o întrevedere cu membri ai Congresului SUA pe care i-au avertizat că Rusia încearcă să influenţeze rezultatul scrutinului prezidenţial din 2020, afirmă surse citate de publicaţiile The New York Times şi The Washington Post, precum şi de agenţia Associated Press.

Administraţia Putin a negat din nou că ar încerca influenţarea scrutinului prezidenţial din SUA. "Este vorba de informaţii paranoice; din păcate, vor fi din ce în ce mai multe pe măsură ce ne apropiem de alegeri. Sigur, aceste informaţii nu au nicio legătură cu adevărul", a declarat, vineri, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

