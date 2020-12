Un cuplu de indieni s-a căsătorit într-un centru de îngrijire Covid. Imaginile au devenit virale

Un cuplu din nordul Indiei a avut parte de o nuntă atipică. Mirii au fost nevoiţi să facă nunta la un centru de îngrijire Covid-19 după ce mireasa şi mama sa au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus.

Din cauza restricţiilor date de pandemie la ceremonia tradiţională hindusă au fost prezenţi doar trei rude appropriate mirilor şi preotul. Toţi cei prezenţi au fost îmbrăcaţi cu echipamente de protecţie personale.

La ceremonie au fost prezenţi şi trei oficiali din regiunea Bara pentru a se asigura că evenimentul se desfăşoară în conformitate cu protocolul Covid-19.

