Un cuplu de români, acuzat că a păcălit sistemul de ajutoare sociale din Elveția cu „accidente” repetate

Cei doi au obținut ilegal indemnizații și alte beneficii în valoare de peste 290.000 de franci elvețieni. Instanța a dispus și expulzarea lor din țară pentru o perioadă de 12 ani, relatează Tagblatt.

Dosarul a fost judecat de Tribunalul Districtual din Wil, după ce procurorii au încheiat cu inculpații o procedură simplificată. Instanța a verificat legalitatea acordului și a confirmat pedepsele stabilite.

Accidente repetate și concedii medicale prelungite

Potrivit anchetatorilor, cei doi acceptau locuri de muncă prin intermediul agențiilor de muncă temporară. La scurt timp după angajare, susțineau că au fost victimele unor accidente. În cele mai multe cazuri, afirmau că au căzut pe scări și au suferit contuzii.

În baza acestor declarații, obțineau concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă. Când medicii solicitau investigații suplimentare sau refuzau prelungirea concediilor, cei doi schimbau medicul. Astfel, verificările erau reluate, iar perioada concediilor medicale era prelungită.

Procurorii susțin că schema a funcționat între iulie 2021 și iunie 2025. În acest interval, bărbatul ar fi fost implicat în peste 120 de acte de fraudă. Prejudiciul produs sistemului elvețian de asigurări sociale depășește 183.000 de franci.

Inteligența artificială a contribuit la descoperirea fraudei

Ancheta a început după o sesizare formulată de instituția elvețiană de asigurări pentru accidente, Suva. Potrivit procurorilor, instituția a folosit instrumente bazate pe inteligență artificială pentru identificarea unor modele suspecte. Aceste analize au contribuit la descoperirea presupusei fraude.

Femeia este acuzată că a produs un prejudiciu suplimentar de peste 85.000 de franci. De asemenea, ea ar fi comandat bunuri pe numele altor persoane. Valoarea acestora depășește 22.000 de franci. Potrivit anchetatorilor, coletele erau sustrase ulterior din cutiile poștale ale destinatarilor.

Pedepse cu închisoarea și interdicție de a reveni în Elveția

Bărbatul a fost condamnat la trei ani de închisoare. Zece luni vor fi executate efectiv, iar restul pedepsei a fost suspendat sub supraveghere. Deoarece a petrecut o perioadă îndelungată în arest preventiv, autoritățile au decis expulzarea sa imediat după executarea pedepsei.

Partenera sa a primit o condamnare de 20 de luni de închisoare, cu suspendare. Ea a petrecut însă peste șapte luni în arest preventiv. Femeia va rămâne în custodia autorităților până la expulzare.

Instanța a decis ca ambii condamnați să părăsească Elveția în această săptămână. Totodată, cei doi trebuie să achite prejudiciile provocate instituțiilor și companiilor afectate, precum și cheltuielile judiciare stabilite de instanță.