VIDEO Un iceberg de peste 1,2 kilometri pătraţi s-a desprins de Antarctica

Un iceberg de 1.270 de kilometri pătraţi s-a desprins din suprafaţa de gheaţă Brunt din Antarctica.

Totul a început acum aproape 10 ani. Oamenii de ştiinţă au observat atunci fisuri lângă staţia de cercetare britanică. În 2016, baza de cercetare s-a mutat pe uscat, din motive de siguranţă.

Desprinderea blocurilor de gheaţă din Antarctica nu este ceva neobişnuit, dar procesul este accelerat în ultimii ani de schimbările climatice. Cu toate acestea, cercetătorii spun că, în acest caz, nu există nicio dovadă că schimbările climatice ar fi jucat un rol semnificativ.

„În următoarea perioadă, icebergul se poate îndepărta sau s-ar putea prăbuşi", spune britanica Jane Francis, şefa staţiei de cercetare. De asemenea, e posibil ca acesta „să rămână aproape de suprafaţa de gheaţă Brunt", adaugă Jane Francis, director British Antarctic Survey

MODIS Aqua 🛰️ timelapse of Brunt ice shelf 🇦🇶 shows that iceberg #A74 is on the move @BAS_News @BBCAmos pic.twitter.com/u4o6vKjwVE