Un nou eșec pentru Elon Musk: O rachetă SpaceX Starship a explodat în timpul unui test de rutină

Un flux live a surprins momentul în care o rachetă SpaceX Starship a explodat într-o minge de foc gigantică în timp ce se pregătea pentru un test de zbor. Incidentul a avut loc miercuri seară, în jurul orei 23:00, la centrul de testare Massey din Texas, scrie BBC.

Nava stelară era umplută cu o încărcătură completă de oxigen lichid și o încărcătură parțială de combustibil metan de înaltă energie atunci când s-au produs detonările. După o oră și jumătate de la explozia inițială, incendiile păreau să fie încă scăpate de sub control, potrivit CBS News.

După producerea incidentului, reprezentanții companiei SpaceX au venit și cu o reacție pe platforma X.

🚨BREAKING: SpaceX’s Starship just exploded during a static fire test.

This wasn’t a launch. It was supposed to be stationary. Controlled. Safe. pic.twitter.com/OI7cF8hnMw

— Brian Allen (@allenanalysis) June 19, 2025