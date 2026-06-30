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Un oficial suedez afirmă că Rusia va rămâne o amenințare chiar și după ce Putin va părăsi Kremlinul

Șeful Serviciiului de Informații Militare al Suediei consideră că regimul rus va rămâne probabil o amenințare pentru vecinii săi mult timp după ce Vladimir Putin va pleca de la conducerea Federației Ruse.
Un oficial suedez afirmă că Rusia va rămâne o amenințare chiar și după ce Putin va părăsi Kremlinul
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
30 iun. 2026, 17:56, Știri externe
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Declarațiile sugerează că Suedia are o viziune pesimistă asupra relațiilor viitoare cu Rusia, notează Bloomberg. 

Thomas Nilsson, șeful Serviciului Informații Militare al Suediei afirmă că această criză nu este una temporară, dar și că nu mai există cale de întoarcere pentru Federația Rusă.

„Nu considerăm această criză ca fiind una temporară; Rusia și-a ales calea și nu mai există cale de întoarcere. Ne aflăm într-o confruntare strategică profundă, structurală și de durată – nu putem să ne prefacem că nu există”, a declarat Nilsson.

Acesta a precizat că economia Rusiei continuă să se confrunte cu dificultăți, în timp ce oficialii manipulează statisticile pentru a ascunde impactul războiului pe scară largă, care durează de patru ani, asupra creșterii economice și inflației.

Totuși, Nilsson a observat că, pe termen scurt, nimic nu sugerează că regimul lui Putin ar fi amenințat.

„Opoziția politică a fost efectiv eliminată – prin exil, închisoare sau, în cele mai grave cazuri, asasinat. Nu există nimeni capabil să canalizeze nemulțumirea publică către o alternativă politică”, a adăugat el.

Șeful serviciilor de informații militare al Suediei a remarcat și că sondajele de opinie indică faptul că o parte a populației ruse susține sincer, dacă nu neapărat războiul în sine, atunci ambițiile Rusiei „ca mare putere”.

Ministerul Apărării din Olanda a descris recent Rusia drept principala amenințare la adresa Europei în planul său de modernizare a forțelor armate și a sectorului de apărare al țării, potrivit European Pravda. 

Anterior, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat că Rusia ar putea pune în scenă o „operațiune sub pavilion fals” pentru a justifica un atac asupra unui stat membru al NATO.

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