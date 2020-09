Un organizator al bannerului cu inscripţia "Viaţa albilor contează " de la un meci din Premier League spune că poliţia i-a oferit protecţie

El a declarat pentru Daily Mail că a condus luni la Manchester împreună cu doi prieteni pentru a filma aeronava în timp ce aceasta a zburat pe stadionul Etihad, la scurt timp după ce jucătorii din Manchester City şi Burnley au îngenuchiat în sprijinul mişcării Black Lives Matter.

„Susţin acest banner şi ceea ce spune 100%. Nu-mi pare deloc rău şi nu îmi este ruşine pentru ce am făcut ”, a spus el.

Hepple, în vârstă de 24 de ani, a insistat că nu este rasist, spunând: „Ştiu că oamenii încearcă să mă facă să fie unul, dar nu sunt. Am o mulţime de prieteni negri şi asiatici, iar acest banner a fost de fapt inspirat din mişcarea Black Lives. Nu încercam să jignim mişcarea sau oamenii negri. Cred că este important să recunoaştem şi faptul că vieţile albe contează. Asta am încercat să spunem".

Hepple a spus că a fost vizitat marţi de poliţişti, care i-au spus că nu a comis nicio infracţiune şi i-au oferit protecţie în cazul în care cineva ar încerca să îi pună integritatea în pericol. Poliţia nu a comentat afirmaţiile.

O companie din Burnley a declarat că prietena lui Hepple, Megan Rambadt, a postat materiale rasiste pe un canal de socializare.