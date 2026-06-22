Un tânăr de 22 de ani oferă gratuit danturi cu ajutorul imprimantelor 3D și redă zâmbetele celor care nu și le permit

Potrivit CNN, Gibson lucrează pentru organizația non-profit Remote Area Medical (RAM). Aceasta oferă servicii medicale, stomatologice și oftalmologice gratuite în comunități vulnerabile din Statele Unite. Deși nu avea experiență în stomatologie, el și-a propus să găsească o metodă mai rapidă pentru realizarea protezelor dentare.

De la trei luni la câteva ore

Metoda tradițională de realizare a unei proteze poate dura până la trei luni și necesită mai multe vizite ale pacientului. Connor Gibson a învățat singur să utilizeze programe de proiectare și tehnologia imprimării 3D. Așa a dezvoltat primul laborator mobil de proteze dentare digitale al organizației. Astăzi, pacienții pot primi protezele în același weekend în care ajung la clinicile RAM, iar timpul de livrare s-a redus de la luni de zile la doar câteva ore.

„Momentele din fața oglinzii”

Tânărul spune că cea mai mare satisfacție vine atunci când pacienții își văd pentru prima dată noul zâmbet. El numește aceste reacții „mirror moments” – momentele în care oamenii se privesc în oglindă și izbucnesc în lacrimi de emoție. Potrivit lui Gibson, a văzut atât persoane în vârstă, cât și bărbați care își ascundeau emoțiile izbucnind în plâns după ce și-au recăpătat dantura și încrederea în sine.

Milioane de oameni fără acces la servicii dentare

Problema pe care încearcă să o rezolve nu este una minoră. Aproximativ 72 de milioane de adulți din Statele Unite nu au asigurare dentară, iar multe servicii, inclusiv protezele dentare, nu sunt acoperite de programele publice de sănătate. Organizația RAM a oferit de la înființarea sa, în 1985, servicii pentru peste un milion de pacienți, cu ajutorul a aproximativ 230.000 de voluntari.

Tehnologia care extinde accesul la tratament

În prezent, Gibson lucrează într-un laborator mobil echipat cu două imprimante 3D care funcționează aproape permanent în timpul clinicilor organizate de RAM. Recordul său personal este de 35 de proteze realizate într-un singur weekend. După ce povestea organizației a fost prezentată de emisiunea „60 Minutes”, RAM a anunțat că a primit donații și oferte pentru noi echipamente. Obiectivul este extinderea rețelei de laboratoare mobile, astfel încât să poată realiza peste 100 de proteze într-un singur weekend. Pentru Connor Gibson, miza depășește tehnologia. „Suntem cu toții la un pas de a avea nevoie de ajutor”, spune el, explicând că un zâmbet recăpătat poate însemna mai mult decât o simplă intervenție medicală: poate reda încrederea, demnitatea și șansa la o viață normală.