Uraganul Dorian se va apropia „periculos” de mult de statul american Florida: Peste un milion de oameni urmează să fie evacuaţi | VIDEO

Furtuna a lovit arhipelagul Bahamas cu forţa unui uragan de categoria 5, însă ulterior intensitatea a scăzut până la nivelul 4, a anunţat recent Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din SUA, care a precizat că o uşoară deviere spre nord a traiectoriei uraganului ar putea ameninţa coasta de est Floridei.

În prezent, uraganul a fost încadrat în categoria 2, după ce viteza vântului a scăzut la 175 de kilometri la oră, informează NHC.

